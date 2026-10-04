Clásico de la Talacha termina en BRONCA; César Ramos era el árbitro

La cobertura de medios como Mediotiempo y ESPN Deportes señala que el encuentro culminó en una bronca dentro del terreno de juego, un desenlace que contrasta con la expectativa previa generada por la presencia de un árbitro de trayectoria internacional en este torneo. Los reportes disponibles no especifican las sanciones disciplinarias derivadas de la pelea ni detallan los motivos exactos que originaron la gresca al finalizar el encuentro entre ambos equipos.