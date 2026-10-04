Clásico de la Talacha termina en BRONCA; César Ramos era el árbitro
El arbitraje del silbante César Ramos en el llamado Clásico de la Talacha terminó en una trifulca.
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El resumen
La cobertura de medios como Mediotiempo y ESPN Deportes señala que el encuentro culminó en una bronca dentro del terreno de juego, un desenlace que contrasta con la expectativa previa generada por la presencia de un árbitro de trayectoria internacional en este torneo. Los reportes disponibles no especifican las sanciones disciplinarias derivadas de la pelea ni detallan los motivos exactos que originaron la gresca al finalizar el encuentro entre ambos equipos.
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Cobertura (6)
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- Ramos Palazuelos pitará el Clásico de la Talacha NVI Noticias · hace 7 h
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- Clásico de la Talacha, pitado por Ramos Palazuelos, terminó por bronca ESPN Deportes · hace 7 h
- Clásico de la Talacha termina en BRONCA; César Ramos era el árbitro Mediotiempo · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue el árbitro del Clásico de la Talacha?
César Ramos Palazuelos fue el encargado de arbitrar el partido.
¿Qué equipos jugaron este encuentro?
Chivas Impulsora y América Buenavista se enfrentaron en el partido.
How did the match end according to coverage?
El encuentro terminó en bronca, de acuerdo con la información de Mediotiempo y ESPN Deportes.
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