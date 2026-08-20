Confirman excarcelación de cinco militares presos políticos recluidos en Ramo Verde
La liberación de cinco militares presos políticos en el penal de Ramo Verde genera atención en Venezuela.
El resumen
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, junto con organizaciones como Clippve, confirmó la excarcelación de cinco funcionarios militares que se encontraban recluidos en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde. Posteriormente, medios internacionales y locales como DW.com y LaPatilla.com añadieron que tres de los liberados estaban acusados de traición y condenados por el caso denominado Brazalete Blanco.
Respecto a las cifras de detenidos, se registraron discrepancias en la cobertura informativa: mientras que algunos reportes especificaron la liberación de cinco uniformados, otros medios enfocaron sus titulares en un grupo de tres liberados vinculados a causas específicas. En la actualidad, la cobertura periodística detalla que un total de 198 uniformados continúan privados de libertad por razones políticas en el país, según los datos difundidos por los medios de comunicación.
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Cobertura (12)
- Liberaron a cinco militares de Ramo Verde El Periodiquito · hace 1 d
- Excarcelan a cinco militares considerados presos políticos en Ramo Verde Efecto Cocuyo · hace 1 d
- Excarcelan a cinco presos políticos militares que estaban en el penal de Ramo Verde El Nacional · hace 1 d
- 198 uniformados siguen presos por razones políticas El Carabobeño · hace 1 d
- Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó la excarcelación de cinco militares de Ramo Verde Yaracuy al Día · hace 1 d
- 198 uniformados siguen presos por razones políticas Efecto Cocuyo · hace 1 d
- Venezuela: excarcelan a 3 militares acusados de "traición" DW.com · hace 1 d
- Excarcelaron a tres presos políticos militares condenados por el caso "Brazalete Blanco" LaPatilla.com · hace 1 d
- Coalición por los DDHH confirma excarcelación de cinco militares recluidos en Ramo Verde El Carabobeño · hace 1 d
- Excarcelados cinco funcionarios militares del Centro de Procesados de Ramo Verde Noticia al Dia · hace 1 d
- Clippve reportó la liberación de tres presos políticos militares detenidos en Ramo Verde El Diario Venezuela · hace 1 d
- Confirman excarcelación de cinco militares presos políticos recluidos en Ramo Verde AlbertoNews - Periodismo sin censura · hace 1 d
Respuestas rápidas
Quiénes confirmaron las excarcelaciones?
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y Clippve confirmaron las liberaciones.
Dónde estaban recluidos los militares?
Los funcionarios estaban recluidos en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde.
Cuántos uniformados continúan detenidos?
La cobertura señala que 198 uniformados siguen presos por razones políticas.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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