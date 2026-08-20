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Confirman excarcelación de cinco militares presos políticos recluidos en Ramo Verde

La liberación de cinco militares presos políticos en el penal de Ramo Verde genera atención en Venezuela.

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El resumen

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, junto con organizaciones como Clippve, confirmó la excarcelación de cinco funcionarios militares que se encontraban recluidos en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde. Posteriormente, medios internacionales y locales como DW.com y LaPatilla.com añadieron que tres de los liberados estaban acusados de traición y condenados por el caso denominado Brazalete Blanco.

Respecto a las cifras de detenidos, se registraron discrepancias en la cobertura informativa: mientras que algunos reportes especificaron la liberación de cinco uniformados, otros medios enfocaron sus titulares en un grupo de tres liberados vinculados a causas específicas. En la actualidad, la cobertura periodística detalla que un total de 198 uniformados continúan privados de libertad por razones políticas en el país, según los datos difundidos por los medios de comunicación.

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Cobertura (12)

Respuestas rápidas

Quiénes confirmaron las excarcelaciones?

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y Clippve confirmaron las liberaciones.

Dónde estaban recluidos los militares?

Los funcionarios estaban recluidos en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde.

Cuántos uniformados continúan detenidos?

La cobertura señala que 198 uniformados siguen presos por razones políticas.

Velocidad

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Ramo Verde Venezuela Brazalete Blanco Derechos Humanos

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