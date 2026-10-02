¿Qué fue de los campeones de México en el Mundial Sub-17 de Perú? El 2 de octubre de 2005 quedó en el olvido
Se cumplen 21 años del histórico título de la selección mexicana en el Mundial Sub-17 de Perú de 2005.
- Clave informativa: ¿Qué fue de los campeones de México en el Mundial Sub-17 de Perú? El 2 de octubre de 2005 quedó en el olvido
- Punto central: Se cumplen 21 años del histórico título de la selección mexicana en el Mundial Sub-17 de Perú de 2005.
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Cobertura (5)
- Al día de hoy, ninguno de los futbolistas que alcanzaron la gloria en 2005 sigue en activo emsavalles.com · hace 7 h
- César Villaluz recuerda el Mundial 2005: "pensábamos que no le ganábamos a Brasil" El Sol de México · hace 7 h
- Se cumplen 21 años del título Sub17 en Perú PSN Noticias · hace 7 h
- ¿Dónde estaban las figuras del 2005 a la edad de Gil Mora? espndeportes.espn.com · hace 7 h
- ¿Qué fue de los campeones de México en el Mundial Sub-17 de Perú? El 2 de octubre de 2005 quedó en el olvido Mediotiempo · hace 7 h
El resumen
El 2 de octubre de 2005, la selección mexicana de fútbol conquistó el campeonato en el Mundial Sub-17 celebrado en Perú, un hito que la cobertura actual conmemora al cumplirse 21 años de la gesta deportiva. En el marco de este aniversario, medios como El Sol de México y ESPN Deportes han recordado pasajes de aquella generación, incluyendo declaraciones retrospectivas de César Villaluz sobre el enfrentamiento contra Brasil y comparaciones sobre las edades de las figuras de entonces frente a talentos actuales como Gil Mora.
Actualmente, según detalla la cobertura en medios como emsavalles.com y Mediotiempo, ninguno de los futbolistas que integraron aquel plantel campeón se mantiene en activo como jugador profesional, lo que ha llevado a revisar el destino de sus trayectorias.
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Respuestas rápidas
¿Qué aniversario se conmemora en la cobertura actual?
Se cumplen 21 años del título obtenido por la selección mexicana en el Mundial Sub-17 de Perú en 2005.
¿Qué situación guardan los integrantes de aquel equipo en la actualidad?
De acuerdo con los reportes, al día de hoy ninguno de los futbolistas que alcanzaron la gloria en 2005 sigue en activo.
¿Qué aspectos recuerdan los medios sobre el torneo?
La cobertura incluye recuerdos de jugadores como César Villaluz sobre el partido ante Brasil y comparaciones con las edades de figuras actuales.
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