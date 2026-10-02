¿Qué fue de los campeones de México en el Mundial Sub-17 de Perú? El 2 de octubre de 2005 quedó en el olvido

El 2 de octubre de 2005, la selección mexicana de fútbol conquistó el campeonato en el Mundial Sub-17 celebrado en Perú, un hito que la cobertura actual conmemora al cumplirse 21 años de la gesta deportiva. En el marco de este aniversario, medios como El Sol de México y ESPN Deportes han recordado pasajes de aquella generación, incluyendo declaraciones retrospectivas de César Villaluz sobre el enfrentamiento contra Brasil y comparaciones sobre las edades de las figuras de entonces frente a talentos actuales como Gil Mora.

Actualmente, según detalla la cobertura en medios como emsavalles.com y Mediotiempo, ninguno de los futbolistas que integraron aquel plantel campeón se mantiene en activo como jugador profesional, lo que ha llevado a revisar el destino de sus trayectorias.