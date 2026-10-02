Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 3 y 4 de octubre

Los espectadores y seguidores de plataformas de streaming buscan las mejores opciones de series y películas disponibles para este fin de semana, destacando especialmente nuevas producciones argentinas que ya generan furor entre la audiencia. Diversos medios y publicaciones especializadas, entre ellos El Destape, Clarín, El Informador, MDZ Online y La Nación, han publicado guías y listas detalladas con los lanzamientos y recomendaciones semanales correspondientes al periodo entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026.

La cobertura actual no detalla datos de audiencia ni porcentajes de visualización, por lo que la recepción exacta de estos títulos a largo plazo aún no ha sido cuantificada en los reportes.