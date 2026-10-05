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'La Casa de los Famosos México' llega al final: Mariana Ochoa se lleva el premio

Mariana Ochoa se corona como la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 tras una final marcada por el escrutinio de los votos.

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El resumen

Mariana Ochoa se ha llevado el premio final de La Casa de los Famosos México 2026, según informa Dallas News. Este resultado cierra la competencia donde otros participantes quedaron rezagados en la tabla de posiciones.

Información posterior de Las Estrellas y azcentral.com, junto con The Arizona Republic, detalló los puestos finales de otros concursantes: Ese Pérez obtuvo el cuarto lugar, mientras que Ernesto Laguardia terminó en la séptima posición. No existen contradicciones sobre los ganadores, pero Yahoo en Español Vida y Estilo señala que la producción tuvo que transparentar los votos debido a las críticas surgidas en redes sociales.

El proceso culminó con la definición del ganador y la aclaración del sistema de votación.

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Respuestas rápidas

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 2026?

La ganadora del premio fue Mariana Ochoa.

¿En qué lugar quedaron Ese Pérez y Ernesto Laguardia?

Ese Pérez obtuvo el cuarto lugar y Ernesto Laguardia el séptimo lugar.

¿Hubo alguna polémica con los votos?

Sí, la producción transparentó los votos tras recibir críticas en redes sociales.

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