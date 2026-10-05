Valentina Ferrer sorprendió al publicar conmovedor video tras su separación de J Balvin
Valentina Ferrer comparte un conmovedor video y declaraciones tras su separación de J Balvin.
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El resumen
Infobae informó inicialmente que Valentina Ferrer sorprendió al publicar un video con una canción de Shakira y la frase “Todo va a pasar”, tras confirmarse su ruptura con J Balvin. Posteriormente, Noticias Caracol, los40.com.co, El Espectador y Revista Semana ampliaron la cobertura detallando las declaraciones de Ferrer sobre las lágrimas que le ha dejado la ruptura, incluyendo la frase “no da risa”.
Los reportes actuales reflejan las reacciones y publicaciones de la modelo días después de confirmada la separación, sin que los medios señalen desacuerdos sustanciales entre sus versiones.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 min.
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los protagonistas de esta noticia?
Valentina Ferrer y J Balvin.
¿Qué canción y artista compartió Valentina Ferrer?
Una canción de Shakira con el mensaje “Todo va a pasar”.
¿Qué frases destacó la cobertura sobre la ruptura?
Las menciones sobre las lágrimas y la frase “no da risa”.
Cobertura (5)
- Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar” Infobae · hace 1 h
- Las curiosas declaraciones de Valentina Ferrer tras confirmar separación de J Balvin: "No da risa" Noticias Caracol · hace 1 h
- Valentina Ferrer habla de las muchas lágrimas que le ha dejado su ruptura con J Balvin: “no da risa” los40.com.co · hace 1 h
- Las palabras de Valentina Ferrer días después de confirmar su ruptura con J Balvin El Espectador · hace 1 h
- Valentina Ferrer sorprendió al publicar conmovedor video tras su separación de J Balvin Revista Semana · hace 1 h
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