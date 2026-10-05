Valentina Ferrer sorprendió al publicar conmovedor video tras su separación de J Balvin

Infobae informó inicialmente que Valentina Ferrer sorprendió al publicar un video con una canción de Shakira y la frase “Todo va a pasar”, tras confirmarse su ruptura con J Balvin. Posteriormente, Noticias Caracol, los40.com.co, El Espectador y Revista Semana ampliaron la cobertura detallando las declaraciones de Ferrer sobre las lágrimas que le ha dejado la ruptura, incluyendo la frase “no da risa”.

Los reportes actuales reflejan las reacciones y publicaciones de la modelo días después de confirmada la separación, sin que los medios señalen desacuerdos sustanciales entre sus versiones.