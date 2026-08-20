Rusia vuelve a aprovechar las deficiencias en la defensa aérea ucraniana mientras los ataques mortales azotan Kyiv

Decenas de personas resultaron heridas y se reportaron numerosas víctimas fatales tras un bombardeo con misiles y drones rusos que azotó la región de Kyiv. La ofensiva militar dejó cifras dispares de afectados en los reportes iniciales, registrándose decenas de heridos y múltiples fallecidos según la cobertura de medios internacionales.

El ataque se produjo mientras Rusia aprovecha las deficiencias en la defensa aérea ucraniana. La cobertura informativa detalla el impacto directo de los proyectiles en la capital de Ucrania, sin que por el momento se especifiquen detalles adicionales sobre la evolución de la situación defensiva o nuevas acciones militares.