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Rusia vuelve a aprovechar las deficiencias en la defensa aérea ucraniana mientras los ataques mortales azotan Kyiv

Una serie de bombardeos rusos con misiles y drones deja víctimas mortales y decenas de heridos en Kyiv.

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El resumen

Decenas de personas resultaron heridas y se reportaron numerosas víctimas fatales tras un bombardeo con misiles y drones rusos que azotó la región de Kyiv. La ofensiva militar dejó cifras dispares de afectados en los reportes iniciales, registrándose decenas de heridos y múltiples fallecidos según la cobertura de medios internacionales.

El ataque se produjo mientras Rusia aprovecha las deficiencias en la defensa aérea ucraniana. La cobertura informativa detalla el impacto directo de los proyectiles en la capital de Ucrania, sin que por el momento se especifiquen detalles adicionales sobre la evolución de la situación defensiva o nuevas acciones militares.

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Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en Kyiv?

Un bombardeo con misiles y drones rusos azotó la región y causó víctimas mortales y heridos.

¿Cuál es la causa señalada del impacto de los ataques?

Rusia vuelve a aprovechar las deficiencias en la defensa aérea ucraniana.

¿Qué cifras de afectados se han reportado?

Los reportes indican diversas cifras de muertos y al menos 33 heridos según los medios.

Temas

Kyiv Rusia Ucrania Ataque aéreo

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