Corea del Sur ha confirmado el traslado a su territorio de dos soldados norcoreanos que habían sido capturados por Ucrania durante la invasión rusa. La controversia escaló cuando DW.com reportó que Corea del Sur acusa directamente a Zelenski de haber roto la confidencialidad al revelar esta información.

Por su parte, medios como Infobae, Vietnam.vn, Notimérica y expressnews.com informaron que el mandatario ucraniano confirmó públicamente el envío de los dos prisioneros de guerra norcoreanos a otro país. Las coberturas actuales no especifican las medidas diplomáticas adicionales que tomará Corea del Sur tras la ruptura de la confidencialidad señalada.