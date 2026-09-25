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Corea del Sur acusa a Zelenski de romper confidencialidad

Corea del Sur acusa a Zelenski de romper la confidencialidad tras revelar el traslado de dos soldados norcoreanos.

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El resumen

Corea del Sur ha confirmado el traslado a su territorio de dos soldados norcoreanos que habían sido capturados por Ucrania durante la invasión rusa. La controversia escaló cuando DW.com reportó que Corea del Sur acusa directamente a Zelenski de haber roto la confidencialidad al revelar esta información.

Por su parte, medios como Infobae, Vietnam.vn, Notimérica y expressnews.com informaron que el mandatario ucraniano confirmó públicamente el envío de los dos prisioneros de guerra norcoreanos a otro país. Las coberturas actuales no especifican las medidas diplomáticas adicionales que tomará Corea del Sur tras la ruptura de la confidencialidad señalada.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 40 min.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué revelación hizo Zelenski?

Zelenski reveló que Ucrania envió a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos capturados durante la invasión rusa.

¿Cuál fue la reacción de Corea del Sur?

Corea del Sur confirmó el traslado de los dos soldados al país, pero acusó a Zelenski de romper la confidencialidad.

¿Qué condición tenían los norcoreanos trasladados?

Eran prisioneros de guerra capturados por Ucrania.

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Corea del Sur Ucrania Zelenski Rusia

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