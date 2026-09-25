Corea del Sur acusa a Zelenski de romper confidencialidad
Corea del Sur acusa a Zelenski de romper la confidencialidad tras revelar el traslado de dos soldados norcoreanos.
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El resumen
Corea del Sur ha confirmado el traslado a su territorio de dos soldados norcoreanos que habían sido capturados por Ucrania durante la invasión rusa. La controversia escaló cuando DW.com reportó que Corea del Sur acusa directamente a Zelenski de haber roto la confidencialidad al revelar esta información.
Por su parte, medios como Infobae, Vietnam.vn, Notimérica y expressnews.com informaron que el mandatario ucraniano confirmó públicamente el envío de los dos prisioneros de guerra norcoreanos a otro país. Las coberturas actuales no especifican las medidas diplomáticas adicionales que tomará Corea del Sur tras la ruptura de la confidencialidad señalada.
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Cobertura (6)
- El presidente surcoreano se mostró decepcionado por las revelaciones de Zelensky sobre la entrega de prisioneros norcoreanos. Vietnam.vn · hace 3 h
- Zelensky reveló que Ucrania envió a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos capturados durante la invasión rusa Infobae · hace 4 h
- Zelensky reveló que había trasladado a dos prisioneros norcoreanos a otro país. Vietnam.vn · hace 4 h
- Ucrania/Corea.- Corea del Sur confirma el traslado al país de dos soldados norcoreanos capturados por Ucrania Notimérica · hace 4 h
- Zelenskyy dice que Ucrania envió a Corea del Sur a 2 prisioneros de guerra norcoreanos expressnews.com · hace 4 h
- Corea del Sur acusa a Zelenski de romper confidencialidad DW.com · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué revelación hizo Zelenski?
Zelenski reveló que Ucrania envió a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos capturados durante la invasión rusa.
¿Cuál fue la reacción de Corea del Sur?
Corea del Sur confirmó el traslado de los dos soldados al país, pero acusó a Zelenski de romper la confidencialidad.
¿Qué condición tenían los norcoreanos trasladados?
Eran prisioneros de guerra capturados por Ucrania.
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