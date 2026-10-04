EN VIVO: Sigue Yankees vs Rays, Juego 1 Series Divisionales

Un elevado de France que pegó en un cable y terminó en un out insólito marcó la victoria de los Cerveceros por 3-2 sobre los Padres en el inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional, un encuentro donde Contreras respondió en grande y los Brewers se llevaron el primer partido tras una decisión polémica sobre una bola que rebotó en el techo del estadio. La cobertura de Fox News y Los Angeles Times detalla que San Diego enfrentó al rival de 103 victorias en este arranque, mientras que la situación familiar de Buehler llevó a la loma a Ray por los Padres en el primer juego.

En otra serie divisional de la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago vencieron 3-0 a los Guardians con un jonrón decisivo de Murakami, según reportes de Sports Illustrated, AP News y ESPN Deportes sobre el duelo que renovó la rivalidad del Centro de la Americana. Paralelamente, la programación de las series divisionales incluye la transmisión en vivo del Juego 1 entre Yankees y Rays, de acuerdo con la cobertura de ESPN Deportes.

La cobertura actual detalla los resultados de estos primeros encuentros de las series divisionales, mientras los equipos continúan disputando las siguientes fases de la postemporada.