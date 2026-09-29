La BBC en primera línea de fuego de la guerra civil de Yemen, el conflicto que amenaza la seguridad energética mundial

5 fuentes informan sobre la situación actual en Yemen, donde el conflicto se desplaza hacia el suroeste y Taiz sigue siendo una zona inestable según la cobertura internacional. Posteriormente, los reportes detallan el nuevo protagonismo de los hutíes, destacando su poder divino, una represión feroz y un avance inexorable, mientras que la BBC se sitúa en la primera línea de fuego de la guerra civil.

Actualmente, las fuerzas yemeníes consolidan posiciones estratégicas en la cordillera de Numan, marcando un cambio geográfico relevante en las hostilidades que impactan la estabilidad de la región.