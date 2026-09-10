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¿Cómo convencieron a Márquez de ser el DT de la Selección Mexicana?

Rafa Márquez asume la dirección del Tri, una apuesta clave para el Mundial 2030

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El resumen

Con Márquez al mando, se persigue renovar la estrategia del Tri y maximizar las posibilidades de competir al más alto nivel, en un momento en que los rivales de la CONCACAF aumentan su nivel. Simultáneamente, Telemundo destacó los “primeros grandes pasos” del exmediocampista al frente del Tri, subrayando su transición de jugador a responsable técnico.

Desde entonces, ESPN Deportes ha planteado cuál será la prioridad de Márquez con México y cómo convencieron al exjugador de aceptar el cargo, mientras TUDN informó que su primera convocatoria no será amplia. La cobertura de ambos medios indica que el proyecto rumbo a 2030 ya está delineado, aunque los detalles de la plantilla y el estilo de juego se irán definiendo en los próximos encuentros.

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Respuestas rápidas

¿Cómo se presentó oficialmente a Rafa Márquez como nuevo director técnico?

Sports Illustrated y la AP News informaron que el 10 de septiembre se anunció a Márquez como el nuevo DT de la Selección Mexicana, destacando su paso de jugador a entrenador.

¿Qué prioridades o enfoques se han mencionado para el proyecto de Márquez hasta ahora?

ESPN Deportes pregunta por la prioridad que tendrá el proyecto y cómo se convenció a Márquez, mientras Telemundo describe el proyecto rumbo al Mundial 2030 como una hoja de ruta para el Tri.

¿Cómo será la primera convocatoria bajo el mando de Márquez?

TUDN señala que la primera convocatoria bajo el nuevo técnico no será amplia.

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Rafa Márquez Selección Mexicana Mundial 2030 DT Tri

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