¿Cómo convencieron a Márquez de ser el DT de la Selección Mexicana?

Con Márquez al mando, se persigue renovar la estrategia del Tri y maximizar las posibilidades de competir al más alto nivel, en un momento en que los rivales de la CONCACAF aumentan su nivel. Simultáneamente, Telemundo destacó los “primeros grandes pasos” del exmediocampista al frente del Tri, subrayando su transición de jugador a responsable técnico.

Desde entonces, ESPN Deportes ha planteado cuál será la prioridad de Márquez con México y cómo convencieron al exjugador de aceptar el cargo, mientras TUDN informó que su primera convocatoria no será amplia. La cobertura de ambos medios indica que el proyecto rumbo a 2030 ya está delineado, aunque los detalles de la plantilla y el estilo de juego se irán definiendo en los próximos encuentros.