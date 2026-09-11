James Rodríguez anunciaría su retiro de la Selección Colombia: bombazo

James Rodríguez no ha jugado desde julio y actualmente no tiene equipo, según fuentes deportivas. El posible anuncio de su retiro de la Selección Colombia podría producirse durante la presentación oficial con Atlético Nacional, como sugiere El Tiempo. Futbolred.com califica la noticia de “bombazo”.

Si confirma su retiro, la Selección tendrá que reconfigurar su esquema ofensivo y buscar sustitutos antes de los próximos compromisos internacionales. Los analistas observarán la reacción de la dirigencia y la posible incorporación de jóvenes talentos al plantel. Los próximos compromisos incluyen la fase de clasificación a la Copa América, donde la ausencia de Rodríguez podría influir en la estrategia ofensiva.

La expectativa se mantiene mientras el jugador se prepara para la presentación con el club local.