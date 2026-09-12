La despedida de un caballito de mar y sus crías gana el Ocean Photographer of the Year 2026
Una emotiva imagen de caballitos de mar, capturada en Polinesia, se alza como la foto oceánica del año 2026.
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El resumen
Según Gizmodo en Español, el fotógrafo francés Julien Anton dedicó incontables horas a buscar caballitos de mar en la Polinesia antes de capturar la imagen de dos crías mirando a un macho. Minutouno y CNN Español describen la composición como una escena que parece una despedida, mientras Europa Press confirma a Anton como el ganador del concurso internacional.
Cubadebate también repite la noticia, destacando la victoria en la categoría oceánica del premio 2026. El enfoque de los medios se centra en el impacto estético y la victoria del concurso, dejando abierta la valoración biológica de la escena.
Además, la difusión en medios como Minutouno, Europa Press y cubadebate amplifica la discusión pública sobre la representación visual de la vida marina.
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Cobertura (5)
- La despedida de un caballito de mar y sus crías son la foto ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026 Minutouno · hace 5 h
- Un fotógrafo pasó incontables horas buscando caballitos de mar en la Polinesia y acabó captando una escena que parece una despedida. Dos crías miraron hacia un macho y la imagen terminó siendo la mejor fotografía oceánica de 2026 Gizmodo en Español · hace 5 h
- El fotógrafo francés Julien Anton, ganador del Ocean Photographer of the Year por una imagen de un caballito de mar Europa Press · hace 5 h
- Una imagen que parece mostrar la despedida de un caballito de mar y sus crías gana el Ocean Photographer of the Year 2026 cnnespanol.cnn.com · hace 5 h
- La despedida de un caballito de mar y sus crías gana el Ocean Photographer of the Year 2026 cubadebate.cu · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el fotógrafo ganador del Ocean Photographer of the Year 2026?
El fotógrafo francés Julien Anton es el ganador, según informó Europa Press y otros medios.
¿Dónde se tomó la fotografía premiada?
La imagen fue capturada en la Polinesia, donde Anton pasó muchas horas buscando caballitos de mar, según Gizmodo en Español.
¿Qué muestra la imagen que ha sido descrita como una despedida?
La foto muestra a dos crías de caballito de mar mirando a un macho, lo que los medios describen como una escena que parece una despedida.
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