La despedida de un caballito de mar y sus crías gana el Ocean Photographer of the Year 2026

Según Gizmodo en Español, el fotógrafo francés Julien Anton dedicó incontables horas a buscar caballitos de mar en la Polinesia antes de capturar la imagen de dos crías mirando a un macho. Minutouno y CNN Español describen la composición como una escena que parece una despedida, mientras Europa Press confirma a Anton como el ganador del concurso internacional.

Cubadebate también repite la noticia, destacando la victoria en la categoría oceánica del premio 2026. El enfoque de los medios se centra en el impacto estético y la victoria del concurso, dejando abierta la valoración biológica de la escena.

Además, la difusión en medios como Minutouno, Europa Press y cubadebate amplifica la discusión pública sobre la representación visual de la vida marina.