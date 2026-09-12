Wrexham sufre su peor derrota en era de Ryan Reynolds y Roy Mac
El West Ham destroza al Wrexham 6-0, marcando su peor derrota bajo la era Hollywood.
El resumen
El resultado dejó al Wrexham sin responder, mientras el West Ham recuperó el liderato de la tabla. La agencia Yahoo Sports citó al entrenador Phil Parkinson diciendo “una noche muy dura” y reconociendo la culpa por la derrota.
FotMob remarcó el festín ofensivo del equipo dirigido por Nuno y la consolidación del liderato. Con la tabla reconfigurada, el West Ham buscará mantener su posición en la cima en los próximos encuentros.
El Wrexham, por su parte, deberá reaccionar para evitar una racha de resultados negativos y intentar recuperar puntos en su siguiente jornada del Championship.
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Cobertura (5)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el marcador del partido entre West Ham United y Wrexham?
West Ham United ganó 6-0 contra Wrexham.
¿Qué implicaciones tuvo el resultado para la posición en la EFL Championship?
El West Ham recuperó el liderato del Championship; el Wrexham sufrió su mayor derrota bajo la era de los propietarios de Hollywood.
¿Qué reacción tuvo el entrenador del West Ham tras la derrota?
Phil Parkinson describió la noche como “muy dura” y asumió la culpa.
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