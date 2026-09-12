Wrexham sufre su peor derrota en era de Ryan Reynolds y Roy Mac

El resultado dejó al Wrexham sin responder, mientras el West Ham recuperó el liderato de la tabla. La agencia Yahoo Sports citó al entrenador Phil Parkinson diciendo “una noche muy dura” y reconociendo la culpa por la derrota.

FotMob remarcó el festín ofensivo del equipo dirigido por Nuno y la consolidación del liderato. Con la tabla reconfigurada, el West Ham buscará mantener su posición en la cima en los próximos encuentros.

El Wrexham, por su parte, deberá reaccionar para evitar una racha de resultados negativos y intentar recuperar puntos en su siguiente jornada del Championship.