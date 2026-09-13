Mourinho apunta contra uno de los nuevos fichajes: Tiene mucho que aprender

Mourinho ha declarado que Yan Diomandé tiene mucho que aprender, una observación que pone en cuestión el futuro inmediato del defensa recién incorporado al Real Madrid. El entrenador y el jugador son los principales en juego, pues la percepción pública puede influir en la confianza de Diomandé y en la credibilidad de Mourinho. ESPN Deportes publicó la cita exacta de Mourinho, mientras que Diario AS reportó su respuesta directa a la pregunta sobre si había alineado a Diomandé por presión.

Al Bat, por su parte, analizó sus números y planteó la posibilidad de que el fichaje sea un fracaso en la Liga de España. La Razón, en contraste, describió al jugador como indiscutible y destacó aspectos positivos de su rendimiento. Según la cobertura, la próxima decisión de Mourinho será si mantiene a Diomandé como titular o lo reserva para seguir aprendiendo.

Los próximos partidos de la temporada determinarán si la crítica se traduce en cambios tácticos y cómo afectará al proyecto del Real Madrid. Los aficionados y analistas observarán de cerca los minutos de juego del defensa para medir su evolución.