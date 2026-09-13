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Mourinho apunta contra uno de los nuevos fichajes: Tiene mucho que aprender

Mourinho critica a Diomandé, el nuevo fichaje del Real Madrid, alegando que le falta aprender

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El resumen

Mourinho ha declarado que Yan Diomandé tiene mucho que aprender, una observación que pone en cuestión el futuro inmediato del defensa recién incorporado al Real Madrid. El entrenador y el jugador son los principales en juego, pues la percepción pública puede influir en la confianza de Diomandé y en la credibilidad de Mourinho. ESPN Deportes publicó la cita exacta de Mourinho, mientras que Diario AS reportó su respuesta directa a la pregunta sobre si había alineado a Diomandé por presión.

Al Bat, por su parte, analizó sus números y planteó la posibilidad de que el fichaje sea un fracaso en la Liga de España. La Razón, en contraste, describió al jugador como indiscutible y destacó aspectos positivos de su rendimiento. Según la cobertura, la próxima decisión de Mourinho será si mantiene a Diomandé como titular o lo reserva para seguir aprendiendo.

Los próximos partidos de la temporada determinarán si la crítica se traduce en cambios tácticos y cómo afectará al proyecto del Real Madrid. Los aficionados y analistas observarán de cerca los minutos de juego del defensa para medir su evolución.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué comentó Mourinho sobre Diomandé?

Mourinho dijo que Diomandé tiene mucho que aprender.

¿Qué análisis presenta Al Bat sobre el fichaje?

Al Bat examinó sus números y planteó que el fichaje podría considerarse un fracaso en la Liga de España.

¿Cómo describe La Razón al jugador?

La Razón lo califica como indiscutible y menciona aspectos positivos de su rendimiento.

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