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Rusia atacó un tren en la frontera con Polonia y Ucrania denunció un ataque “sistémico” a su red ferroviaria

Un dron ruso impactó un tren rumbo a Varsovia, provocando la denuncia ucraniana de un ataque sistémico en la frontera OTAN.

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El resumen

Un dron militar ruso alcanzó un tren que circulaba en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania, rumbo a Varsovia, según informó RFI y SWI swissinfo.ch. Según CNN en Español, el dron forma parte de una ofensiva rusa que también ha apuntado a gasolineras en la región.

EL PAÍS subraya la proximidad del ataque a la frontera de la OTAN, mientras que Infobae señaló que el tren anterior había transportado a figuras como Boris Johnson y Carl Bildt, aunque no estaban a bordo del vagón alcanzado. Los informes varían en los detalles de la magnitud del daño y en la respuesta militar inmediata; ninguno ha especificado número de heridos ni la extensión de la interrupción del tráfico ferroviario.

Además, la información sobre posibles represalias o medidas diplomáticas sigue sin confirmarse. La comunidad internacional observa el episodio, pero permanece incierta la evolución de la tensión en la frontera.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania?

Un dron ruso alcanzó un tren que se dirigía a Varsovia, dejándolo inmovilizado.

¿Cómo describió Ucrania el ataque?

Ucrania lo calificó como un ataque 'sistémico' contra su red ferroviaria.

¿Qué datos siguen sin confirmarse?

No se han publicado cifras de heridos, la extensión del daño ni las posibles respuestas militares o diplomáticas.

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