Rusia atacó un tren en la frontera con Polonia y Ucrania denunció un ataque “sistémico” a su red ferroviaria

Un dron militar ruso alcanzó un tren que circulaba en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania, rumbo a Varsovia, según informó RFI y SWI swissinfo.ch. Según CNN en Español, el dron forma parte de una ofensiva rusa que también ha apuntado a gasolineras en la región.

EL PAÍS subraya la proximidad del ataque a la frontera de la OTAN, mientras que Infobae señaló que el tren anterior había transportado a figuras como Boris Johnson y Carl Bildt, aunque no estaban a bordo del vagón alcanzado. Los informes varían en los detalles de la magnitud del daño y en la respuesta militar inmediata; ninguno ha especificado número de heridos ni la extensión de la interrupción del tráfico ferroviario.

Además, la información sobre posibles represalias o medidas diplomáticas sigue sin confirmarse. La comunidad internacional observa el episodio, pero permanece incierta la evolución de la tensión en la frontera.