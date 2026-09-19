Los aficionados del fútbol y seguidores de la Premier League centran su atención en el enfrentamiento donde el Brighton recibe al líder Arsenal, un partido que llega precedido por ocho goles marcados fuera de casa por el equipo local. La cobertura informativa detalla que el Arsenal se encuentra a un triunfo de alcanzar un récord histórico, situación sobre la cual Arteta ha lanzado una advertencia.

Diversos medios y plataformas especializadas, entre ellos OneFootball, FotMob, sportingnews.com, si.com y flashscore.es, han volcado su atención en la previa del encuentro. Ante este panorama, la programación y las opciones para ver el partido en televisión y streaming acaparan la atención de la audiencia, mientras la cobertura no especifica aún los resultados ni los detalles posteriores al silbatazo inicial.