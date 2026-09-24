Cómo la hermética comunidad Amish combate el brote de sarampión más mortal de la historia reciente en EE.UU.
El brote de sarampión en EE.UU. se vuelve mortal en la comunidad Amish
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Respuestas rápidas
¿Cuántas personas han muerto en Pennsylvania debido al brote de sarampión?
Cuatro personas han muerto en Pennsylvania debido al brote de sarampión, según el Infobae.
¿Qué medidas se están tomando para frenar el brote en la comunidad Amish?
Enfermeras están recorriendo casa por casa la región para frenar el brote, informó El Tiempo.
¿Qué complicaciones pueden surgir en los esfuerzos para controlar la enfermedad?
El Dr. Paul Offit ha criticado la forma en que Robert F. Kennedy Jr. ha manejado el brote, lo que podría complicar los esfuerzos para controlar la enfermedad, según Democracy Now!.
El resumen
Cuatro personas han muerto en Pennsylvania debido al brote de sarampión, según el Infobae. El brote se está extendiendo en la comunidad Amish, una población hermética que ha generado preocupación por su baja tasa de vacunación.
Enfermeras están recorriendo casa por casa la región para frenar el brote, informó El Tiempo. Paul Offit ha criticado la forma en que Robert F.
Kennedy Jr. ha manejado el brote, lo que podría complicar los esfuerzos para controlar la enfermedad, según Democracy Now!. Además, los CDC han registrado la primera muerte por sarampión de 2026 y se han confirmado cinco casos en el condado Berks, Pennsylvania, según WFMZ.com y Infobae.
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Cobertura (5)
- “Secretario de Sarampiónlandia”: el Dr. Paul Offit critica la forma en que Robert F. Kennedy Jr. manejó el brote mortal de sarampión en EE.UU. Democracy Now! · hace 3 h
- Enfermeras recorren casa por casa la región amish para frenar un brote de sarampión que ya cobra vidas, en Estados Unidos El Tiempo · hace 3 h
- Los CDC registran la primera muerte por sarampión de 2026 mientras Pennsylvania contabiliza cuatro fallecimientos asociados a la enfermedad Infobae · hace 3 h
- Confirman quinto caso de sarampión en el condado Berks WFMZ.com · hace 3 h
- Cómo la hermética comunidad Amish combate el brote de sarampión más mortal de la historia reciente en EE.UU. BBC · hace 3 h
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