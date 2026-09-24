Cómo la hermética comunidad Amish combate el brote de sarampión más mortal de la historia reciente en EE.UU.

Cuatro personas han muerto en Pennsylvania debido al brote de sarampión, según el Infobae. El brote se está extendiendo en la comunidad Amish, una población hermética que ha generado preocupación por su baja tasa de vacunación.

Enfermeras están recorriendo casa por casa la región para frenar el brote, informó El Tiempo. Paul Offit ha criticado la forma en que Robert F.

Kennedy Jr. ha manejado el brote, lo que podría complicar los esfuerzos para controlar la enfermedad, según Democracy Now!. Además, los CDC han registrado la primera muerte por sarampión de 2026 y se han confirmado cinco casos en el condado Berks, Pennsylvania, según WFMZ.com y Infobae.