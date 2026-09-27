Canadá venció 1-0 a Chile en amistoso internacional: 'La Roja' terminó con 9 jugadores en cancha
Canadá derrotó 1-0 a Chile en un amistoso internacional disputado en el BMO Field de Toronto.
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El resumen
La selección de Canadá se impuso por 1-0 ante Chile en un encuentro amistoso internacional disputado en el BMO Field de Toronto, en el marco de la reciente jornada futbolística registrada por la cobertura. El desarrollo del partido estuvo marcado por la adversidad para el combinado chileno, conocido como 'La Roja', que terminó el encuentro con nueve jugadores en la cancha tras sufrir expulsiones.
Entre las acciones disciplinarias, Gabriel Suazo asumió públicamente la responsabilidad tras su tarjeta roja, señalando que el mayor error fue suyo. Por su parte, el técnico Nicolás Córdova valoró la actitud y el coraje del equipo, aunque reconoció que las expulsiones reiteradas son un aspecto que deben corregir.
El panorama previo al encuentro ya presentaba complicaciones para el conjunto chileno, debido a que Benjamín Kuscevic fue liberado de la convocatoria pocas horas antes del enfrentamiento ante el seleccionado canadiense. Los reportes difundidos por diversos medios y plataformas especializadas detallan el balance posterior al cotejo, sin que la cobertura actual especifique detalles sobre futuros compromisos o sanciones adicionales para los jugadores sancionados.
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Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Canadá y Chile?
Canadá venció 1-0 a Chile en el amistoso internacional.
¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se jugó en el BMO Field de Toronto.
¿Qué incidentes afectaron a la selección de Chile durante el juego?
La Roja terminó el partido con nueve jugadores en la cancha debido a expulsiones, incluyendo la de Gabriel Suazo.
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