¡Hizo historia por solo 2 puntos! El 'Mutante' Nick Walker se corona como el nuevo rey del culturismo
Nick Walker se corona como el nuevo rey del culturismo en el Mr. Olympia 2026 por una ajustada diferencia.
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El resumen
Por solo 2 puntos de diferencia, Nick "El Mutante" Walker hizo historia al coronarse como el nuevo campeón de la categoría Men’s Bodybuilding en el Mr. Olympia 2026, según reportan medios como Marca USA y Diario AS.
La competencia, que atrajo la atención internacional con transmisiones en vivo y calendarios detallados de horarios, contó con la participación de atletas de diversos países, incluyendo la representación de México a cargo de Ismael Martínez y Natalia Soltero, tal como informaron medios como Reporte Indigo y La Crónica de Hoy. Los seguidores del culturismo y los participantes ahora vigilan los detalles sobre la premiación económica correspondiente a esta edición y las reacciones oficiales tras el cierre de las finales.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Quién ganó el Mr. Olympia 2026?
Nick Walker, conocido como "El Mutante", se coronó como el nuevo rey del culturismo en la categoría Men’s Bodybuilding.
¿Por cuántos puntos ganó el nuevo campeón?
La victoria se definió por una diferencia de solo 2 puntos.
¿Qué atletas representaron a México en el evento?
Ismael Martínez y Natalia Soltero llevaron la bandera de México al Mr. Olympia 2026.
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