Milei viaja a Francia en busca de inversiones en un momento crítico

Medios como EL PAÍS informaron sobre el viaje de Javier Milei en busca de inversiones en un momento calificado como crítico, mientras que la Agencia Noticias Argentinas dio seguimiento minuto a minuto a las medidas del Gobierno. Posteriormente, las crónicas de Infobae, Clarín y La Nación detallaron la presencia de figuras políticas y empresariales en la embajada argentina, mencionando un ambiente con presencia de círculos económicos, referencias al fútbol y elogios hacia Lionel Messi, además de señalar la participación de funcionarios como Luis Caputo, Pablo Quirno y Diego Santilli.

La cobertura también incorporó la actividad de diversos gobernadores y representantes provinciales. Entre ellos, Rogelio Frigerio por Entre Ríos, Rolando Figueroa por Neuquén, Gustavo Sáenz por Salta, Raúl Jalil por Catamarca, Leandro Zdero por Chaco y Juan Pablo Valdés por Corrientes, junto con la participación de Myrian Prunotto por Córdoba.

Los reportes de medios especializados y provinciales destacaron la presentación de sectores específicos orientados a captar capitales europeos, tales como la minería, la energía de Vaca Muerta, la pesca y las oportunidades productivas regionales, mencionando además el rol del RIGI en las expectativas de atracción de inversiones.