La tanda de penales concluyó con un marcador de cinco a cuatro tras el empate uno a uno en el tiempo reglamentario, según los registros de dimayor.com.co y AS Colombia, dejando a Millonarios fuera de la competencia en un resultado catalogado como un duro golpe por Cápsulas de Carreño y Futbolred. Posteriormente, ESPN Deportes incorporó a la cobertura las declaraciones del técnico Gamero, quien respondió de manera contundente ante los cuestionamientos sobre si la eliminación representa un fracaso para el club.

La cobertura actual registra la clasificación de Barranquilla FC a los Cuartos de Final del torneo, mientras que los medios señalan la sorpresa que generó este resultado frente a Millonarios, sin detallar aún las incidencias futuras más allá de la instancia alcanzada.