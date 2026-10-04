Barranquilla volvió a sorprender y ahora dejó a Millonarios sin Copa
Barranquilla FC eliminó por penales a Millonarios y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026.
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Cobertura (5)
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- ¿Fracaso en la Copa BetPlay? La contundente respuesta de Gamero tras la eliminación de Millonarios ESPN Deportes · hace 6 h
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El resumen
La tanda de penales concluyó con un marcador de cinco a cuatro tras el empate uno a uno en el tiempo reglamentario, según los registros de dimayor.com.co y AS Colombia, dejando a Millonarios fuera de la competencia en un resultado catalogado como un duro golpe por Cápsulas de Carreño y Futbolred. Posteriormente, ESPN Deportes incorporó a la cobertura las declaraciones del técnico Gamero, quien respondió de manera contundente ante los cuestionamientos sobre si la eliminación representa un fracaso para el club.
La cobertura actual registra la clasificación de Barranquilla FC a los Cuartos de Final del torneo, mientras que los medios señalan la sorpresa que generó este resultado frente a Millonarios, sin detallar aún las incidencias futuras más allá de la instancia alcanzada.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo eliminó a Millonarios de la Copa BetPlay 2026?
Barranquilla FC eliminó a Millonarios en la instancia de octavos de final.
¿Cómo se definió la clasificación a los Cuartos de Final?
La llave se decidió mediante tiros desde el punto penal, con un marcador de cinco a cuatro, tras finalizar igualados uno a uno.
¿Qué declaró el director técnico tras la eliminación?
Gamero ofreció una respuesta contundente al ser consultado sobre si el resultado constituyó un fracaso para el equipo.
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