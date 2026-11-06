Nacional pierde a dos jugadores y hay polémica por criterio de Lorenzo
Atlético Nacional enfrenta la semifinal de Copa BetPlay con bajas críticas tras las convocatorias de la Selección Colombia.
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El resumen
Tres bajas clave afectan a Atlético Nacional justo antes de enfrentar la semifinal de Copa BetPlay contra Once Caldas. Entre los ausentes se encuentran Rengifo y Velásquez, quienes no estarán disponibles para el encuentro debido a sus convocatorias con la Selección Colombia.
Futbolred señala que existe una polémica respecto al criterio de Lorenzo en estas convocatorias, mientras que ESPN Deportes describe la situación como un golpe en el peor momento posible para el equipo. Otros medios como AS Colombia y Revista Semana confirman la pérdida de estos jugadores para la serie decisiva.
El equipo deberá reorganizar su plantilla para disputar la semifinal contra Once Caldas sin contar con los futbolistas llamados a la selección.
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Cobertura (5)
- Nacional pierde a Rengifo y Velásquez para la semifinal de Copa BetPlay AS Colombia · hace 5 h
- Tres bajas de golpe en Atlético Nacional: se pierden la semifinal de Copa ante Once Caldas Revista Semana · hace 5 h
- Atlético Nacional: convocados a la Selección y partidos que se pierden 365Scores · hace 5 h
- Atlético Nacional sufre la convocatoria de Colombia: 3 bajas clave en el peor momento ESPN Deportes · hace 5 h
- Nacional pierde a dos jugadores y hay polémica por criterio de Lorenzo Futbolred · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué jugadores de Atlético Nacional se pierden la semifinal?
Según AS Colombia, el equipo pierde a Rengifo y Velásquez.
¿Contra qué equipo juega Nacional en la Copa BetPlay?
Nacional se enfrenta a Once Caldas en la semifinal.
¿Por qué hay polémica en este caso?
De acuerdo con Futbolred, la controversia se centra en el criterio de Lorenzo para las convocatorias.
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