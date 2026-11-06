Nacional pierde a dos jugadores y hay polémica por criterio de Lorenzo

Tres bajas clave afectan a Atlético Nacional justo antes de enfrentar la semifinal de Copa BetPlay contra Once Caldas. Entre los ausentes se encuentran Rengifo y Velásquez, quienes no estarán disponibles para el encuentro debido a sus convocatorias con la Selección Colombia.

Futbolred señala que existe una polémica respecto al criterio de Lorenzo en estas convocatorias, mientras que ESPN Deportes describe la situación como un golpe en el peor momento posible para el equipo. Otros medios como AS Colombia y Revista Semana confirman la pérdida de estos jugadores para la serie decisiva.

El equipo deberá reorganizar su plantilla para disputar la semifinal contra Once Caldas sin contar con los futbolistas llamados a la selección.