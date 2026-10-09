A Millonarios se le volvió a escapar el partido en el último segundo
A Millonarios se le escapó la victoria en el último segundo durante su encuentro en la Liga BetPlay.
- Clave informativa: A Millonarios se le volvió a escapar el partido en el último segundo
- Punto central: A Millonarios se le escapó la victoria en el último segundo durante su encuentro en la Liga BetPlay.
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Cobertura (5)
- Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026: América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales Infobae · hace 4 h
- Alberto Gamero, "yo veo un grupo capacitado en Millonarios para pelear el título" Noticias Caracol · hace 4 h
- Juan Guillermo Cuadrado habla del triste debut en Bogotá con Millos Futbolred · hace 4 h
- Liga BetPlay: La alineación titular de Millonarios vs. Fortaleza ESPN Deportes · hace 4 h
- A Millonarios se le volvió a escapar el partido en el último segundo Futbolred · hace 4 h
El resumen
Futbolred reporta que a Millonarios se le volvió a escapar el partido en el último segundo. El contexto competitivo incluye alineaciones previas frente a Fortaleza reseñadas por ESPN Deportes y declaraciones de Juan Guillermo Cuadrado sobre su debut en Bogotá, además de las valoraciones del director técnico Alberto Gamero sobre las capacidades del plantel para pelear el título.
Por otra parte, Infobae detalla cómo se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026, señalando que el América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales. La cobertura actual no especifica los detalles exactos de la jugada del último segundo ni el marcador final del encuentro, centrándose en el balance general del equipo y la programación del torneo.
Tampoco se detalla cómo este resultado afecta de manera definitiva la tabla de posiciones general de la Liga BetPlay, aspectos que las próximas jornadas de cobertura deberán precisar conforme avance el calendario del torneo.
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Respuestas rápidas
¿Qué sucedió con Millonarios en el último segundo?
Según Futbolred, al equipo se le volvió a escapar el partido en el último segundo.
¿Qué dijo Alberto Gamero sobre Millonarios?
El estratega señaló que ve a un grupo capacitado en Millonarios para pelear el título.
¿Qué equipo puede clasificar en la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026?
Infobae indica que el América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales.
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