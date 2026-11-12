Cam Schlittler gana premio Cy Young de la Liga Americana
El lanzador derecho de los Yankees, Cam Schlittler, ha sido nombrado ganador por unanimidad del Premio Cy Young de la Liga Americana.
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Cobertura (5)
- Jacob Misiorowski, de los Brewers, y Cam Schlittler, de los Yankees, han sido nombrados ganadores por unanimidad del Premio Cy Young de la temporada 2026 de la MLB Fox News · hace 5 h
- El derecho de los Yankees Cam Schlittler gana el Cy Young de la Liga Americana San Antonio Express-News · hace 5 h
- Jacob Misiorowski de Cerveceros y Cam Schlittler de Yankees ganan los premios Cy Young AP News · hace 5 h
- ¡Puro fuego! Misiorowski conquista su primer Cy Young por unanimidad MLB.com · hace 5 h
- Cam Schlittler gana premio Cy Young de la Liga Americana ESPN Deportes · hace 5 h
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El resumen
La temporada 2026 de la Major League Baseball registra la adjudicación del galardón para el lanzador de los Yankees, Cam Schlittler, quien se impuso de manera unánime en la Liga Americana, según los reportes emitidos por diversas agencias y medios deportivos. La cobertura informativa abarca también la distinción obtenida por Jacob Misiorowski, de los Cerveceros, quien conquistó el premio de manera unánime en su respectiva categoría, tal como destacan las publicaciones difundidas por Fox News, San Antonio Express-News, AP News, MLB.com y ESPN Deportes.
Los despachos de prensa disponibles hasta el momento no detallan las estadísticas exactas obtenidas por los lanzadores durante la temporada ni especifican los detalles de las votaciones emitidas por la Asociación de Escritores de Béisbol de América.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 45 min.
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana?
Cam Schlittler, lanzador derecho de los Yankees.
¿Cómo fue la victoria de Schlittler en la votación?
La cobertura indica que fue un ganador por unanimidad.
¿Quién obtuvo el galardón en la otra liga según los reportes?
Jacob Misiorowski, de los Cerveceros.
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