Cam Schlittler gana premio Cy Young de la Liga Americana

La temporada 2026 de la Major League Baseball registra la adjudicación del galardón para el lanzador de los Yankees, Cam Schlittler, quien se impuso de manera unánime en la Liga Americana, según los reportes emitidos por diversas agencias y medios deportivos. La cobertura informativa abarca también la distinción obtenida por Jacob Misiorowski, de los Cerveceros, quien conquistó el premio de manera unánime en su respectiva categoría, tal como destacan las publicaciones difundidas por Fox News, San Antonio Express-News, AP News, MLB.com y ESPN Deportes.

Los despachos de prensa disponibles hasta el momento no detallan las estadísticas exactas obtenidas por los lanzadores durante la temporada ni especifican los detalles de las votaciones emitidas por la Asociación de Escritores de Béisbol de América.