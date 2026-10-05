Cam Schlittler sale al rescate de unos Yankees que quieren evitar el 0-2

El despliegue informativo comenzó cuando MLB.com reportó la intención de Peralta de continuar con su pitcheo brillante en el Juego 2, seguido por la situación de unos Yankees obligados a ganar en Tampa Bay según PSN Noticias. La cobertura posterior de Al Bat y ESPN Deportes añadió que Cam Schlittler llega al encuentro con un récord insólito que sorprende en la franquicia neoyorquina, enfrentándose al lanzador Peralta en un duelo catalogado como el mejor del año contra el más caliente.

AP News y El Vocero de Puerto Rico señalaron que los Yankees confían en Schlittler para salir al rescate e igualar la serie, evitando así una desventaja de 0-2 frente a los Rays. No se registran contradicciones directas entre los medios reportados, aunque la atención se divide entre el desempeño actual de Peralta y las estadísticas particulares con las que arriba Schlittler.

Actualmente, la serie se encuentra en un punto crítico para Nueva York, con el partido programado para hoy en Tampa Bay. La cobertura no especifica aún el desarrollo posterior ni el resultado del encuentro.