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Ethan Salas rompe un récord impuesto por Miguel Cabrera hace más de 20 años y hace historia en la MLB [+VIDEO]

Ethan Salas se convierte en el cátcher más joven en disputar los playoffs de la MLB.

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  • Clave informativa: Ethan Salas rompe un récord impuesto por Miguel Cabrera hace más de 20 años y hace historia en la MLB [+VIDEO]
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El resumen

Ethan Salas ha establecido un registro histórico en las Grandes Ligas al superar una marca que Miguel Cabrera ostentaba desde hace más de dos décadas. Durante el segundo juego de la serie entre los Cachorros y los Padres, la presencia del joven receptor generó cobertura internacional en medios especializados como ESPN Uruguay, El Emergente y Hartford Courant, resaltando su impacto inmediato en la postemporada.

La marca batida pertenecía a Cabrera, un referente histórico del béisbol venezolano, lo que añade relevancia al hecho deportivo registrado en el diamante. Los reportes también documentan la actividad de otros peloteros, incluyendo la participación de Bradgley Rodríguez, quien sumó su primer lauro.

La continuidad de la serie entre Cachorros y Padres determinará la participación venidera de los Padres de San Diego y la evolución de este registro histórico en la postemporada.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué récord rompió Ethan Salas?

Se convirtió en el cátcher más joven en disputar los playoffs de la MLB, superando una marca establecida por Miguel Cabrera.

¿En qué partido ocurrió este hecho histórico?

Ocurrió durante el segundo juego de la serie entre los Cachorros y los Padres.

¿Qué otro acontecimiento deportivo reporta la cobertura?

Los reportes mencionan que Bradgley Rodríguez sumó su primer lauro.

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