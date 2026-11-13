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Tras brillar en la postemporada, Jake Bauers acuerda por cuatro años con Boston (fuente)

Jake Bauers pasa a los Medias Rojas de Boston por cuatro años tras destacar en la postemporada de 2026.

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El resumen

El pelotero Jake Bauers acordó un contrato por cuatro años con los Medias Rojas de Boston, según reportes de ESPN Deportes, Swing Completo y MLB.com. La operación asciende a 58 millones de dólares, tras la destacada participación de Bauers en la postemporada de 2026 y su desempeño como campeón de la Serie Mundial con Milwaukee.

La cobertura señala que los Medias Rojas concretaron la firma tras su brillante actuación reciente, mientras que portales como MLB.com analizan cuáles serán los siguientes movimientos del equipo a partir de este acuerdo, sin que hasta el momento se detallen aspectos adicionales sobre su rol específico en la plantilla.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 12 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Por cuánto tiempo firmó Jake Bauers con los Medias Rojas de Boston?

El acuerdo es por cuatro años.

¿Cuál es el valor del contrato según las fuentes?

El pacto asciende a 58 millones de dólares.

¿Con qué equipo fue campeón de la Serie Mundial en 2026?

Fue campeón con Milwaukee.

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