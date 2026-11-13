Tras brillar en la postemporada, Jake Bauers acuerda por cuatro años con Boston (fuente)

El pelotero Jake Bauers acordó un contrato por cuatro años con los Medias Rojas de Boston, según reportes de ESPN Deportes, Swing Completo y MLB.com. La operación asciende a 58 millones de dólares, tras la destacada participación de Bauers en la postemporada de 2026 y su desempeño como campeón de la Serie Mundial con Milwaukee.

La cobertura señala que los Medias Rojas concretaron la firma tras su brillante actuación reciente, mientras que portales como MLB.com analizan cuáles serán los siguientes movimientos del equipo a partir de este acuerdo, sin que hasta el momento se detallen aspectos adicionales sobre su rol específico en la plantilla.