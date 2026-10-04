Friedrich Merz exigió a Putin detener la “guerra sin sentido” y anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania

Un nuevo paquete de ayuda militar es la medida central anunciada por el canciller alemán Friedrich Merz en Kiev, en un momento donde Ucrania enfrenta la intensificación de ataques rusos contra sus ciudades. El respaldo alemán busca fortalecer la capacidad de defensa ucraniana frente a la invasión, elevando la apuesta diplomática y operativa de Alemania en el conflicto.

DW e Infobae señalan que Merz ha dirigido una demanda directa a Vladimir Putin para detener lo que calificó como una "guerra sin sentido". Al mismo tiempo, MarketScreener España indica que las conversaciones entre Ucrania y Alemania han abordado el suministro de gas natural licuado, extendiendo la cooperación más allá del ámbito estrictamente bélico.

La atención se centra ahora en la implementación de la ayuda militar anunciada y en la gestión del suministro energético para asegurar la estabilidad de Ucrania ante la presión rusa.