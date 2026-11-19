Ministro polaco critica acercamiento entre Trump y Putin: “Dios nos libre de semejantes amigos”
El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que “Dios nos libre de semejantes amigos” tras el acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin en China.
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El resumen
La frase de Tusk, “Dios nos libre de semejantes amigos”, se convirtió en el epitafio político del gesto y se difundió en medios internacionales y redes sociales. La cobertura vincula el episodio con la conversación de Tusk con Trump durante la reunión de la “coalición de los dispuestos”, y con la reacción de Hunter Biden, quien arremetió contra Trump por llamar amigo a Putin.
También queda expuesta la divergencia dentro del bloque occidental sobre cómo tratar a Rusia, mientras líderes europeos se reúnen en Berlín para coordinar una posición común. Lo siguiente que se espera es que Tusk siga presionando para que Trump no trate a Putin como aliado, y que la “coalición de los dispuestos” defina una estrategia conjunta frente a Rusia.
No hay indicios en la cobertura de cambios inmediatos en la relación entre Washington y Moscú, ni de respuestas oficiales del Kremlin o de la Casa Blanca a las críticas de Tusk.
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Cobertura (14)
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Respuestas rápidas
¿Quién dijo la frase “Dios nos libre de semejantes amigos”?
Donald Tusk, primer ministro de Polonia.
¿Dónde ocurrió el saludo entre Trump y Putin?
En la cumbre de la APEC en China, durante una reunión trilateral con China.
¿Qué dijo Tusk sobre Putin?
Que Putin “no es su amigo” pese a la cercanía de Trump.
¿Quién más criticó a Trump por llamar amigo a Putin?
Hunter Biden.
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