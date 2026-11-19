La frase de Tusk, “Dios nos libre de semejantes amigos”, se convirtió en el epitafio político del gesto y se difundió en medios internacionales y redes sociales. La cobertura vincula el episodio con la conversación de Tusk con Trump durante la reunión de la “coalición de los dispuestos”, y con la reacción de Hunter Biden, quien arremetió contra Trump por llamar amigo a Putin.

También queda expuesta la divergencia dentro del bloque occidental sobre cómo tratar a Rusia, mientras líderes europeos se reúnen en Berlín para coordinar una posición común. Lo siguiente que se espera es que Tusk siga presionando para que Trump no trate a Putin como aliado, y que la “coalición de los dispuestos” defina una estrategia conjunta frente a Rusia.

No hay indicios en la cobertura de cambios inmediatos en la relación entre Washington y Moscú, ni de respuestas oficiales del Kremlin o de la Casa Blanca a las críticas de Tusk.