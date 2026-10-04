Gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, anuncia una gran ofensiva contra los hutíes apoyados por Irán

Mientras los hutíes amenazan el bastión gubernamental de Taiz y la región petrolera de Marib, el presidente de Yemen ha anunciado el inicio de una gran contraofensiva para retomar el control del país. Esta operación cuenta con el respaldo de Arabia Saudita frente a los hutíes, quienes reciben apoyo de Irán.

La ofensiva ha mostrado avances inmediatos en el terreno. Según información de resumenlatinoamericano.org, las Fuerzas Armadas avanzan hacia el control de Al-Turbah, en Taiz.

Por su parte, SANA reporta que el ejército yemení ha llevado a cabo 97 operaciones que resultaron en la muerte de 260 hutíes. La situación actual se centra en la ejecución de esta operación para recuperar los territorios perdidos, tal como lo ha difundido RFI y CNN en Español, consolidando el esfuerzo bélico del gobierno para revertir el control territorial de los hutíes.