Gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, anuncia una gran ofensiva contra los hutíes apoyados por Irán
El gobierno de Yemen lanza una gran contraofensiva para recuperar el territorio controlado por los hutíes, en medio de tensiones regionales.
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El resumen
Mientras los hutíes amenazan el bastión gubernamental de Taiz y la región petrolera de Marib, el presidente de Yemen ha anunciado el inicio de una gran contraofensiva para retomar el control del país. Esta operación cuenta con el respaldo de Arabia Saudita frente a los hutíes, quienes reciben apoyo de Irán.
La ofensiva ha mostrado avances inmediatos en el terreno. Según información de resumenlatinoamericano.org, las Fuerzas Armadas avanzan hacia el control de Al-Turbah, en Taiz.
Por su parte, SANA reporta que el ejército yemení ha llevado a cabo 97 operaciones que resultaron en la muerte de 260 hutíes. La situación actual se centra en la ejecución de esta operación para recuperar los territorios perdidos, tal como lo ha difundido RFI y CNN en Español, consolidando el esfuerzo bélico del gobierno para revertir el control territorial de los hutíes.
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Cobertura (7)
- Yemen anuncia operación para recuperar el territorio controlado por los hutíes RFI · hace 4 h
- Yemen. Fuerzas Armadas avanzan hacia el control de Al-Turbah en Taiz resumenlatinoamericano.org · hace 4 h
- Yemen anuncia operación para recuperar el territorio controlado por los hutíes RFI · hace 4 h
- Ejército yemení anuncia 260 hutíes muertos en 97 operaciones وكالة الأنباء السورية – سانا · hace 4 h
- El presidente de Yemen anuncia el comienzo de una gran contraofensiva para retomar el país ABC · hace 4 h
- Los hutíes de Yemen amenazan el bastión gubernamental de Taiz y la región petrolera de Marib EL PAÍS · hace 4 h
- Gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, anuncia una gran ofensiva contra los hutíes apoyados por Irán CNN en Español · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el objetivo de la ofensiva?
El objetivo es recuperar el territorio controlado por los hutíes y retomar el control del país.
¿Qué potencias extranjeras están involucradas?
El gobierno de Yemen cuenta con el respaldo de Arabia Saudita, mientras que los hutíes son apoyados por Irán.
¿Qué zonas geográficas son críticas en este conflicto?
Se destacan los avances hacia Al-Turbah en Taiz, así como las amenazas hutíes sobre la región petrolera de Marib.
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