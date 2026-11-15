El Ejército yemení se retira de Bab al Mandeb para reforzar Adén ante el avance de los hutíes

Según EFE y DW.com, el Ejército yemení se retiró de la zona estratégica de Bab al Mandeb para enfocar sus recursos en la defensa de Adén frente al avance hutí. Por su parte, medios como Europa Press y Demócrata señalaron que las fuerzas gubernamentales lograron frenar y rechazar diversas ofensivas hutíes en las regiones de Taiz y Lahj.

La cobertura refleja discrepancias en la caracterización de los eventos sobre el terreno. Mientras los despachos occidentales y gubernamentales describen una retirada táctica y una resistencia defensiva, teleSUR e Investing.com España presentan el movimiento como una obligación impuesta por el avance de las Fuerzas Armadas yemeníes y los hutíes hacia Adén.

Actualmente, la situación mantiene frentes abiertos en Taiz, Lahj y Bab al Mandeb, con amenazas declaradas sobre el control del golfo de Adén y el estrecho, mientras la cobertura no detalla los próximos pasos oficiales de las partes implicadas.