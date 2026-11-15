El Ejército yemení se retira de Bab al Mandeb para reforzar Adén ante el avance de los hutíes
Las fuerzas del Gobierno yemení se retiran de Bab al Mandeb para reforzar Adén ante el avance de los hutíes.
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El resumen
Según EFE y DW.com, el Ejército yemení se retiró de la zona estratégica de Bab al Mandeb para enfocar sus recursos en la defensa de Adén frente al avance hutí. Por su parte, medios como Europa Press y Demócrata señalaron que las fuerzas gubernamentales lograron frenar y rechazar diversas ofensivas hutíes en las regiones de Taiz y Lahj.
La cobertura refleja discrepancias en la caracterización de los eventos sobre el terreno. Mientras los despachos occidentales y gubernamentales describen una retirada táctica y una resistencia defensiva, teleSUR e Investing.com España presentan el movimiento como una obligación impuesta por el avance de las Fuerzas Armadas yemeníes y los hutíes hacia Adén.
Actualmente, la situación mantiene frentes abiertos en Taiz, Lahj y Bab al Mandeb, con amenazas declaradas sobre el control del golfo de Adén y el estrecho, mientras la cobertura no detalla los próximos pasos oficiales de las partes implicadas.
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Cobertura (8)
- Hutíes dicen haber tomado una importante zona en Bab al Mandeb tras la salida del Ejército yemení EFE - Agencia de noticias · hace 7 h
- Fuerzas del gobierno yemení se retiran de la zona de Bab el-Mandeb Investing.com España · hace 7 h
- General de Brigada Saree: Arabia Saudíta lanzó 75 ataques aéreos y con misiles en las últimas 24 horas وكالة سبأ · hace 7 h
- El Ejército yemení frena ofensivas hutíes en Taiz y Lahj en plena escalada bélica Demócrata · hace 7 h
- Las fuerzas gubernamentales yemeníes rechazan ataques hutíes en Taiz y Lahj Europa Press · hace 7 h
- La amenaza de los hutíes de controlar el golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb. Vietnam.vn · hace 7 h
- FF.AA. de Yemen avanzan hacia Adén y obligan a unidades prosaudíes a retirarse de Bab al-Mandab teleSUR · hace 7 h
- El Ejército yemení se retira de Bab al Mandeb para reforzar Adén ante el avance de los hutíes DW.com · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué zona abandonó el Ejército yemení?
El Ejército yemení se retiró de la zona de Bab al Mandeb.
¿Qué regiones registran enfrentamientos o rechazo de ataques?
Las fuerzas gubernamentales han rechazado ataques en Taiz y Lahj.
¿Qué organismo informó sobre ataques recientes de Arabia Saudí?
La agencia Saba indicó que Arabia Saudí lanzó ataques aéreos y con misiles en las últimas veinticuatro horas.
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