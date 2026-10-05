Aproximadamente 1 de cada 8 casos de cáncer en el mundo está relacionado con estas infecciones, la mayoría prevenibles

Un estudio reciente publicado en la cobertura internacional establece que aproximadamente uno de cada ocho diagnósticos de cáncer a nivel global está vinculado a infecciones, destacando que la mayoría son de carácter prevenible. La información difundida por diversos medios señala la responsabilidad específica de cinco infecciones principales en más de dos millones de casos de cáncer analizados en la investigación.

Los reportes actuales coinciven en la vinculación directa entre estas patologías infecciosas y el desarrollo de tumores, sin que se registren discrepancias aparentes en los datos principales divulgados por la prensa.