Canales para ver gratis y EN VIVO Ecuador vs. Panamá, partido amistoso por la fecha FIFA

6 a 7 fue el marcador en la definición por penales con el que Panamá se impuso a Ecuador, luego de un empate 1 a 1 durante el encuentro por el tercer puesto de la Copa Kirin celebrada en Tokio, Japón. El partido correspondiente al cierre de la gira de la selección ecuatoriana por Asia generó amplia expectativa en los medios deportivos regionales, con transmisiones y seguimientos en vivo sobre los canales para ver el encuentro, los horarios y las declaraciones previas del cuerpo técnico.

Mats y análisis publicados por medios como Primicias, Teleamazonas, El Comercio, El Universo y ESPN Deportes cubrieron tanto la alineación presentada como las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre los cambios adelantados para el último amistoso de la fecha FIFA. La cobertura actual no detalla cuáles serán los próximos compromisos oficiales de las selecciones tras el cierre de este torneo amistoso en tierras asiáticas.