Canales para ver gratis y EN VIVO Ecuador vs. Panamá, partido amistoso por la fecha FIFA
Panamá venció a Ecuador en penales en el partido por la Copa Kirin disputado en Tokio, Japón.
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- Punto central: Panamá venció a Ecuador en penales en el partido por la Copa Kirin disputado en Tokio, Japón.
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El resumen
6 a 7 fue el marcador en la definición por penales con el que Panamá se impuso a Ecuador, luego de un empate 1 a 1 durante el encuentro por el tercer puesto de la Copa Kirin celebrada en Tokio, Japón. El partido correspondiente al cierre de la gira de la selección ecuatoriana por Asia generó amplia expectativa en los medios deportivos regionales, con transmisiones y seguimientos en vivo sobre los canales para ver el encuentro, los horarios y las declaraciones previas del cuerpo técnico.
Mats y análisis publicados por medios como Primicias, Teleamazonas, El Comercio, El Universo y ESPN Deportes cubrieron tanto la alineación presentada como las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre los cambios adelantados para el último amistoso de la fecha FIFA. La cobertura actual no detalla cuáles serán los próximos compromisos oficiales de las selecciones tras el cierre de este torneo amistoso en tierras asiáticas.
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Cobertura (9)
- Esta es la alineación de Ecuador para enfrentar a Panamá por la Copa Kirin Primicias · hace 16 h
- Panamá vence en penales (6-7) a Ecuador en la Copa Kirin que se disputó en Tokio, Japón Teleamazonas · hace 16 h
- Panamá - Ecuador Diario AS · hace 16 h
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- Canales para ver gratis y EN VIVO Ecuador vs. Panamá, partido amistoso por la fecha FIFA El Universo · hace 16 h
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el partido entre Ecuador y Panamá?
Panamá venció a Ecuador en la tanda de penales tras finalizar empatados.
¿Dónde se disputó el encuentro de la Copa Kirin?
El partido se disputó en Tokio, Japón.
¿Qué director técnico conduce a la selección de Ecuador en la cobertura?
Los reportes mencionan a Marcelo Gallardo en la previa del último amistoso.
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