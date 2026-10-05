TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes

Canales para ver gratis y EN VIVO Ecuador vs. Panamá, partido amistoso por la fecha FIFA

Panamá venció a Ecuador en penales en el partido por la Copa Kirin disputado en Tokio, Japón.

8fuentes
9artículos
6velocidad
+154%desde la primera detección
hace 3 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Canales para ver gratis y EN VIVO Ecuador vs. Panamá, partido amistoso por la fecha FIFA
  • Punto central: Panamá venció a Ecuador en penales en el partido por la Copa Kirin disputado en Tokio, Japón.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 6 calculada a partir de 8 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 6 pts Monitoreado a través de 8 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

El resumen

6 a 7 fue el marcador en la definición por penales con el que Panamá se impuso a Ecuador, luego de un empate 1 a 1 durante el encuentro por el tercer puesto de la Copa Kirin celebrada en Tokio, Japón. El partido correspondiente al cierre de la gira de la selección ecuatoriana por Asia generó amplia expectativa en los medios deportivos regionales, con transmisiones y seguimientos en vivo sobre los canales para ver el encuentro, los horarios y las declaraciones previas del cuerpo técnico.

Mats y análisis publicados por medios como Primicias, Teleamazonas, El Comercio, El Universo y ESPN Deportes cubrieron tanto la alineación presentada como las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre los cambios adelantados para el último amistoso de la fecha FIFA. La cobertura actual no detalla cuáles serán los próximos compromisos oficiales de las selecciones tras el cierre de este torneo amistoso en tierras asiáticas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Quién ganó el partido entre Ecuador y Panamá?

Panamá venció a Ecuador en la tanda de penales tras finalizar empatados.

¿Dónde se disputó el encuentro de la Copa Kirin?

El partido se disputó en Tokio, Japón.

¿Qué director técnico conduce a la selección de Ecuador en la cobertura?

Los reportes mencionan a Marcelo Gallardo en la previa del último amistoso.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Ecuador Panamá Copa Kirin Marcelo Gallardo Fútbol

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n