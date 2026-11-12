NFL: Sorpresas y decepciones de primera mitad de temporada

Posteriormente, medios como Excélsior señalaron interrogantes pendientes sin resolver, mientras que NFL.com centró su atención en el enfrentamiento entre los Packers y los Vikings bajo la dirección del Capitán Kirk. La cobertura actual mantiene el foco en la evaluación del rendimiento de los equipos y jugadores tras cumplirse la mitad del calendario oficial.

Las publicaciones establecen un panorama dividido entre los reconocimientos individuales y las dudas que persisten de cara a los próximos encuentros, sin que la información disponible detalle aún los resultados definitivos de dichos duelos.