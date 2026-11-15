Aidan Hutchinson y Drake Maye lesionados en la misma jugada
Una sola jugada en Múnich dejó fuera a Aidan Hutchinson y Drake Maye, cambiando el rumbo del partido entre Patriots y Lions.
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El resumen
El encuentro entre los Patriots y los Lions quedó marcado por un incidente inusual donde ambas figuras sufrieron lesiones físicas de manera simultánea durante la misma acción en el emparrillado. La jugada involucró una captura que derivó en la salida de Drake Maye del partido con una lesión de tobillo que lo dejó descartado, mientras que Aidan Hutchinson se lastimó aparentemente al celebrar un sack, según detallan los reportes.
La cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News, Sporting News y San Antonio Express-News documenta los hechos ocurridos en Múnich, señalando que a Hutchinson se le realizarán pruebas médicas al regresar a Detroit para determinar el alcance real de su condición.
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Cobertura (8)
- Parte médico lesión Aidan Hutchinson: qué le pasa, qué lesión tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perderá con los Detroit Lions en la NFL DAZN · hace 4 h
- Drake Maye queda descartado con los Patriots por lesión de tobillo tras captura en Múnich Chicago Tribune · hace 4 h
- Aidan Hutchinson pareció lesionarse tras celebrar un sack y le harán pruebas al volver a Detroit San Antonio Express-News · hace 4 h
- Patriots vs. Lions (15 de Nov., 2026) Resultados en Vivo ESPN Colombia · hace 4 h
- La lesión de Drake Maye: Qué le pasó al quarterback de Patriots vs. Lions Sporting News · hace 4 h
- Drake Maye queda descartado con los Patriots por lesión de tobillo tras captura en Múnich San Antonio Express-News · hace 4 h
- Aidan Hutchinson pareció lesionarse tras celebrar un sack y le harán pruebas al volver a Detroit AP News · hace 4 h
- Aidan Hutchinson y Drake Maye lesionados en la misma jugada ESPN Deportes · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué jugadores resultaron lesionados?
Aidan Hutchinson y Drake Maye sufrieron lesiones en la misma jugada.
¿Qué tipo de lesión sufrió Drake Maye?
La cobertura señala una lesión de tobillo tras una captura.
¿Qué sucederá con Aidan Hutchinson tras el partido?
Le realizarán pruebas médicas al volver a Detroit.
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