Aidan Hutchinson y Drake Maye lesionados en la misma jugada

El encuentro entre los Patriots y los Lions quedó marcado por un incidente inusual donde ambas figuras sufrieron lesiones físicas de manera simultánea durante la misma acción en el emparrillado. La jugada involucró una captura que derivó en la salida de Drake Maye del partido con una lesión de tobillo que lo dejó descartado, mientras que Aidan Hutchinson se lastimó aparentemente al celebrar un sack, según detallan los reportes.

La cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News, Sporting News y San Antonio Express-News documenta los hechos ocurridos en Múnich, señalando que a Hutchinson se le realizarán pruebas médicas al regresar a Detroit para determinar el alcance real de su condición.