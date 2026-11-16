Semana 10 NFL: De la A a la Z, según el Gurú de las Diagonales

5 medios informan sobre los acontecimientos clave de la Semana 10 de la temporada de la NFL. La cobertura detalla los triunfos de equipos favoritos como los Bills, Chiefs, Jaguars y Vikings, mientras Smith-Njigba busca un récord y arruina el debut de Mendoza, según la información difundida por plataformas como DAZN y Momento Deportivo RD.

Posteriormente, la atención se desplaza hacia los análisis de pronósticos y apuestas para el enfrentamiento entre los Cowboys y los 49ers. Por su parte, TV Azteca señala que tanto los 49ers como los Vikings llegan en un momento encendido de cara a su presentación en México, integrando los aprendizajes principales de la jornada.

Actualmente, el panorama de la liga se concentra en la recopilación alfabética de la jornada presentada por el Gurú de las Diagonales en ESPN Deportes, consolidando el balance de los resultados dominicales y el rendimiento de las franquicias en esta fase de la competencia.