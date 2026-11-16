Overreactions Semana 10: Vikings, equipo a vencer en la NFC con Kirk Cousins

Un marcador final de 30-10 frente a los Green Bay Packers consolidó el desempeño de los Minnesota Vikings en la temporada, destacando ocho capturas sobre Love y el regreso de Kirk Cousins con un triunfo, según detallan TUDN, ESPN México, Fox News, San Antonio Express-News y ESPN Deportes. El encuentro en el emparrillado generó reacciones inmediatas sobre el nivel competitivo del conjunto y su reencuentro con Cousins, un tema central en los análisis posteriores al partido que los posicionan como protagonistas en la conferencia.

La cobertura actual no especifica los detalles sobre los próximos rivales ni las implicaciones directas de esta racha ganadora de cara al México City Game.