Overreactions Semana 10: Vikings, equipo a vencer en la NFC con Kirk Cousins
Una victoria contundente posiciona a los Vikings como el equipo a vencer en la NFC.
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El resumen
Un marcador final de 30-10 frente a los Green Bay Packers consolidó el desempeño de los Minnesota Vikings en la temporada, destacando ocho capturas sobre Love y el regreso de Kirk Cousins con un triunfo, según detallan TUDN, ESPN México, Fox News, San Antonio Express-News y ESPN Deportes. El encuentro en el emparrillado generó reacciones inmediatas sobre el nivel competitivo del conjunto y su reencuentro con Cousins, un tema central en los análisis posteriores al partido que los posicionan como protagonistas en la conferencia.
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Cobertura (6)
- 49ers y Vikingos vendrán a la Ciudad de México con las ofensivas encendidas La Jornada · hace 7 h
- Vikings llega con racha ganadora al México City Game TUDN · hace 7 h
- Vikings 30-10 Packers (15 de Nov., 2026) Resultado Final ESPN México · hace 7 h
- Kirk Cousins and the Minnesota Vikings are reunited and it feels so good after win over Green Bay Packers Fox News · hace 7 h
- Cousins regresa con triunfo y Vikings capturan 8 veces a Love en triunfo 30-10 ante Packers San Antonio Express-News · hace 7 h
- Overreactions Semana 10: Vikings, equipo a vencer en la NFC con Kirk Cousins ESPN Deportes · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre los Vikings y los Packers?
El marcador final fue de 30-10 a favor de los Minnesota Vikings.
¿Qué destacó en la defensiva de los Vikings durante el encuentro?
La defensa logró capturar en ocho ocasiones al mariscal de campo de los Packers.
¿Qué medios cubrieron el evento deportivo?
La cobertura incluyó reportes de TUDN, ESPN México, Fox News, San Antonio Express-News y ESPN Deportes.
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