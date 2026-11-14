Eagles aceptan el pedido de Hollywood Brown y lo dan de baja
Los Philadelphia Eagles aceptan el pedido de Hollywood Brown y deciden darlo de baja en la temporada.
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El resumen
Los aficionados de los Philadelphia Eagles enfrentan la salida del jugador Hollywood Brown tras aceptarse su solicitud para ser dado de baja, según los reportes actuales. La cobertura detalla que la decisión se produce en medio de movimientos que involucran a los Kansas City Chiefs y propuestas de los San Francisco 49ers para sumar al deportista.
Estos informes señalan de manera coincidente que la franquicia procederá con la baja del jugador conforme a su solicitud. Las coberturas no especifican los detalles sobre los plazos exactos de efectividad de la baja ni los siguientes destinos contractuales oficiales del deportista con otros equipos de la liga.
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Cobertura (6)
- Fuentes: Eagles aceptan el pedido de Hollywood Brown y lo dan de baja ESPN Venezuela · hace 4 h
- Eagles buscan valor por Hollywood Brown gracias a los Chiefs AhoraMismo.com · hace 4 h
- Eagles dará de baja a Hollywood Brown PSN Noticias · hace 4 h
- Eagles planean dar de baja a Hollywood Brown, según reporte https://fomoera.com/ · hace 4 h
- San Francisco 49ers: propuesta para sumar a Brown de Eagles AhoraMismo.com · hace 4 h
- Eagles aceptan el pedido de Hollywood Brown y lo dan de baja ESPN Deportes · hace 4 h
Respuestas rápidas
Los Eagles aceptaron el pedido de Hollywood Brown y lo darán de baja.
Los Eagles aceptaron el pedido de Hollywood Brown y lo darán de baja, según los reportes.
¿Qué equipos están mencionados en la cobertura además de los Eagles?
Los reportes mencionan a los Kansas City Chiefs y a los San Francisco 49ers en relación con el jugador.
¿Qué medios informan sobre esta situación?
La noticia es difundida por medios como ESPN Venezuela, ESPN Deportes, PSN Noticias, AhoraMismo.com y fomoera.com.
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