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Eagles aceptan el pedido de Hollywood Brown y lo dan de baja

Los Philadelphia Eagles aceptan el pedido de Hollywood Brown y deciden darlo de baja en la temporada.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
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El resumen

Los aficionados de los Philadelphia Eagles enfrentan la salida del jugador Hollywood Brown tras aceptarse su solicitud para ser dado de baja, según los reportes actuales. La cobertura detalla que la decisión se produce en medio de movimientos que involucran a los Kansas City Chiefs y propuestas de los San Francisco 49ers para sumar al deportista.

Estos informes señalan de manera coincidente que la franquicia procederá con la baja del jugador conforme a su solicitud. Las coberturas no especifican los detalles sobre los plazos exactos de efectividad de la baja ni los siguientes destinos contractuales oficiales del deportista con otros equipos de la liga.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

Los Eagles aceptaron el pedido de Hollywood Brown y lo darán de baja.

Los Eagles aceptaron el pedido de Hollywood Brown y lo darán de baja, según los reportes.

¿Qué equipos están mencionados en la cobertura además de los Eagles?

Los reportes mencionan a los Kansas City Chiefs y a los San Francisco 49ers en relación con el jugador.

¿Qué medios informan sobre esta situación?

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