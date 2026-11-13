Silencio y dudas sobre "secuestro" de salvadoreños en Haití

La cobertura informativa detalla la incertidumbre en torno a cuatro aerotécnicos salvadoreños en territorio haitiano, un caso catalogado por un especialista como desaparición forzada. Según declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, no existe rastro que permita determinar si los militares se encuentran con vida o no.

Las fuentes informativas también recogen las afirmaciones de Ulloa sobre el despliegue militar, en las que insiste en que no se trata de una fuerza de ocupación. Por su parte, medios como Diario Co Latino señalan que existen tres fuentes que apuntarían a la muerte de los efectivos militares.

El contexto general se caracteriza por el silencio oficial y los interrogantes en torno a la versión inicial de un presunto secuestro, según reporta Listín Diario. Las futuras actualizaciones informativas dependerán de las declaraciones oficiales que emitan las autoridades salvadoreñas o de nuevos datos sobre el paradero y la condición de los cuatro aerotécnicos desplegados en Haití.