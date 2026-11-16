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Panamá echa a Curazao y clasifica al Final Four de la Concacaf Nations League

Panamá aseguró su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League tras superar a Curazao con un doblete de Fajardo.

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El resumen

Panamá logró su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF y selló su boleto a la Copa Oro 2027 tras vencer a Curazao en la jornada reciente. El avance se consolidó gracias a una destacada actuación que incluyó un doblete de Fajardo, impulsando al equipo a las instancias finales del torneo regional, según informan medios como el sitio oficial de la Concacaf, Telemundo, RFI, Sports Illustrated y AP News.

En el marco de estos resultados, el director técnico del conjunto panameño solicitó a sus jugadores dar un paso más con el objetivo de conseguir títulos. La cobertura actual no detalla los siguientes encuentros específicos ni las fechas exactas en las que se disputarán las semifinales del torneo regional, por lo que la atención se centra en los próximos anuncios oficiales sobre el calendario de la competencia.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué torneo clasificó Panamá además del Final Four?

Panamá selló su boleto a la Copa Oro 2027.

¿Quién anotó los goles que impulsaron a Panamá?

Fajardo marcó un doblete para poner a su equipo en la siguiente fase.

¿Qué pidió el director técnico de Panamá?

El DT pidió dar un paso más al equipo para ganar títulos.

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Panamá Curazao Concacaf Copa Oro Fajardo

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