Guatemala vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones de Concacaf
Guatemala recibe a Canadá en El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf, con la selección mexicana de Fernando Tena buscando su primera semifinal.
- Clave informativa: Guatemala vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones de Concacaf
- Punto central: Guatemala recibe a Canadá en El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf, con la selección mexicana de Fernando Tena buscando su primera semifinal.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 8 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 10 artículos verificados.
El resumen
Guatemala enfrentará a Canadá en el estadio El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf, según la cobertura de Prensa Libre, Diario AS y ESPN Deportes. La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena busca alcanzar su primera semifinal del torneo.
La cobertura de ESPN Deportes y ESPN Guatemala recoge las palabras de Jesse Marsch, quien anticipa un partido intenso y difícil, mientras que Prensa Libre y La Hora informan que Tena definirá entre Hagen y Navarro como portero titular. Diario de Centro América señala que el goleador será la gran ausencia, y Emisoras Unidas cita a Rubio Rubín, quien cree que Guatemala puede ganar la serie a Canadá.
La Red 106.1 FM reporta que Canadá mantiene en reserva su reconocimiento de cancha en el estadio.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 2 min.
Cobertura (10)
- Jesse Marsch conoce a Guatemala: "Esperamos un partido intenso y difícil" ESPN Deportes · hace 13 h
- Jesse Marsch conoce a Guatemala: "Esperamos un partido intenso y difícil" ESPN Guatemala · hace 13 h
- De la mano del mexicano, los guatemaltecos buscan su primera semifinal de Nations League Diario AS · hace 13 h
- ¿Quién será el portero de Guatemala ante Canadá: Hagen o Navarro? Esto confirma Fernando Tena Prensa Libre · hace 13 h
- ¿Hagen o Navarro? Tena revela quién será el portero titular de Guatemala para enfrentar a Canadá en El Trébol La Hora · hace 13 h
- Luis Fernando Tena y la respuesta que añora toda Guatemala: ¿óscar Santis será titular? Claro Sports · hace 13 h
- El goleador será la gran ausencia Diario de Centro América · hace 13 h
- Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadá Emisoras Unidas · hace 13 h
- Canadá Mantiene En Reserva Su Reconocimiento De Cancha En El Estadio El Trébol La Red 106.1 FM · hace 13 h
- Guatemala vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones de Concacaf Prensa Libre · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo y a qué hora se juega Guatemala vs. Canadá?
La cobertura no especifica la fecha ni la hora del partido.
¿Dónde se jugará el partido?
En el estadio El Trébol.
¿Quién dirigirá a Guatemala?
El mexicano Luis Fernando Tena.
¿Quién será el portero titular?
Tena definirá entre Hagen y Navarro.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Se registra un terremoto en Guatemala con intensidad preliminar de 5.6
Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacude Guatemala y El Salvador sin dejar víctimas ni daños materiales.
Shakira regresaría en concierto a Puerto Rico
Shakira anuncia y prepara su regreso a los escenarios internacionales con fechas y giras previstas para el año 2027.
¿Quién era Julio Portillo, el diputado que murió tras emboscada en Zacapa junto a tres policías?
Un ataque armado en Zacapa deja cuatro muertos, incluido un diputado y tres agentes de la PNC.
Buscan a oso que mató a una madre y su hija en Canadá
Autoridades canadienses rastrean a un oso pardo tras el ataque mortal de una madre y su hija en Columbia Británica.
Policía capturado en Guatemala: el crimen organizado en las entrañas del caso Solórzano Foppa
La cúpula de la Policía Nacional Civil de Guatemala fue removida tras dudas sobre la actuación de agentes.
El primer ministro de Canadá reportó un “grave” incendio en la base militar de Wainwright que causó muertos y heridos
Un incendio mortal y una explosión en la base militar de Wainwright en Alberta dejan múltiples muertos y heridos.