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Guatemala vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones de Concacaf

Guatemala recibe a Canadá en El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf, con la selección mexicana de Fernando Tena buscando su primera semifinal.

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  • Clave informativa: Guatemala vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones de Concacaf
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El resumen

Guatemala enfrentará a Canadá en el estadio El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf, según la cobertura de Prensa Libre, Diario AS y ESPN Deportes. La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena busca alcanzar su primera semifinal del torneo.

La cobertura de ESPN Deportes y ESPN Guatemala recoge las palabras de Jesse Marsch, quien anticipa un partido intenso y difícil, mientras que Prensa Libre y La Hora informan que Tena definirá entre Hagen y Navarro como portero titular. Diario de Centro América señala que el goleador será la gran ausencia, y Emisoras Unidas cita a Rubio Rubín, quien cree que Guatemala puede ganar la serie a Canadá.

La Red 106.1 FM reporta que Canadá mantiene en reserva su reconocimiento de cancha en el estadio.

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Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Cuándo y a qué hora se juega Guatemala vs. Canadá?

La cobertura no especifica la fecha ni la hora del partido.

¿Dónde se jugará el partido?

En el estadio El Trébol.

¿Quién dirigirá a Guatemala?

El mexicano Luis Fernando Tena.

¿Quién será el portero titular?

Tena definirá entre Hagen y Navarro.

Velocidad

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Guatemala Canadá Liga de Naciones de Concacaf Estadio El Trébol Luis Fernando Tena

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