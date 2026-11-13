Guatemala vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones de Concacaf

Guatemala enfrentará a Canadá en el estadio El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf, según la cobertura de Prensa Libre, Diario AS y ESPN Deportes. La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena busca alcanzar su primera semifinal del torneo.

La cobertura de ESPN Deportes y ESPN Guatemala recoge las palabras de Jesse Marsch, quien anticipa un partido intenso y difícil, mientras que Prensa Libre y La Hora informan que Tena definirá entre Hagen y Navarro como portero titular. Diario de Centro América señala que el goleador será la gran ausencia, y Emisoras Unidas cita a Rubio Rubín, quien cree que Guatemala puede ganar la serie a Canadá.

La Red 106.1 FM reporta que Canadá mantiene en reserva su reconocimiento de cancha en el estadio.