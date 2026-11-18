El Real Madrid ha anunciado la renovación del contrato de Arda Güler, extendiendo su vinculación con el club hasta 2032. La noticia sitúa al centrocampista turco en el centro de la actualidad deportiva tras formalizar su continuidad a largo plazo en la entidad blanca.

Diversos medios especializados, incluyendo a MARCA, ESPN Deportes, Infobae, Diario AS y Sports Illustrated, han destacado las declaraciones del jugador manifestando su deseo de dejar su propia huella en la historia del club. Asimismo, el compañero de equipo Kylian Mbappé reaccionó públicamente a la ampliación contractual del centrocampista.

Las coberturas de El Nuevo Herald y Flashscore.es recogen las expresiones de felicidad del futbolista tras firmar el nuevo acuerdo que prolonga su etapa en el equipo madrileño.