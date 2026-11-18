Real Madrid renueva a Arda Güler hasta 2032
El Real Madrid asegura la continuidad de Arda Güler hasta el año 2032.
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El resumen
El Real Madrid ha anunciado la renovación del contrato de Arda Güler, extendiendo su vinculación con el club hasta 2032. La noticia sitúa al centrocampista turco en el centro de la actualidad deportiva tras formalizar su continuidad a largo plazo en la entidad blanca.
Diversos medios especializados, incluyendo a MARCA, ESPN Deportes, Infobae, Diario AS y Sports Illustrated, han destacado las declaraciones del jugador manifestando su deseo de dejar su propia huella en la historia del club. Asimismo, el compañero de equipo Kylian Mbappé reaccionó públicamente a la ampliación contractual del centrocampista.
Las coberturas de El Nuevo Herald y Flashscore.es recogen las expresiones de felicidad del futbolista tras firmar el nuevo acuerdo que prolonga su etapa en el equipo madrileño.
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Cobertura (7)
- El Real Madrid ata a una de sus grandes joyas hasta 2032 y Mbappé sorprende con su reacción El Nuevo Herald · hace 6 h
- La pasión turca se instala en Madrid Diario AS · hace 6 h
- Uno de los días más felices de Arda Güler: así se expresa tras renovar Flashscore.es · hace 6 h
- Arda Güler: "Mi sueño es dejar mi propia huella en la historia del Real Madrid" Infobae · hace 6 h
- Arda Güler firma la renovación de su contrato con el Real Madrid Sports Illustrated · hace 6 h
- Mbappé celebra la renovación de Güler: "Dormiré mejor esta noche" MARCA · hace 6 h
- Real Madrid renueva a Arda Güler hasta 2032 ESPN Deportes · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Hasta qué año renovó Arda Güler con el Real Madrid?
El contrato fue extendido hasta el año 2032.
¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la renovación?
Kylian Mbappé celebró la noticia afirmando que dormirá mejor esta noche.
¿Cuáles fueron las declaraciones de Arda Güler tras firmar?
El jugador expresó que su sueño es dejar su propia huella en la historia del Real Madrid.
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