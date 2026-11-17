Dani Carvajal explica lo "difícil" que fue su salida de Real Madrid
Dani Carvajal rompe el silencio sobre su salida del Real Madrid y revela sus planes como futuro entrenador.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
El lateral derecho confirma que su marcha del Real Madrid fue "difícil" y anuncia su fichaje por el Getafe hasta 2027, donde podría debutar ante el Rayo Vallecano. La operación se cierra sin coste de traspaso tras finalizar su contrato con el club blanco.
OkDiario recoge sus aspiraciones de entrenar y su disposición a volver al Madrid en el futuro, mientras Estadio Deportivo destaca sus elogios a Lamine Yamal, a quien considera "llamado a marcar época". Diario AS y ESPN Deportes completan el relato con sus reflexiones sobre la espina del Mundial y los entresijos de su despedida.
Queda por ver cómo encaja en el esquema del Getafe y si su transición al banquillo se acelera tras colgar las botas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 29 min.
Cobertura (5)
- Carvajal aspira a ser entrenador y se abre a volver al Madrid: «Veremos de qué manera puedo echar una mano ... OkDiario · hace 5 h
- Carvajal se rinde a Lamine Yamal y lanza un pronóstico sobre su futuro: "Está llamado a marcar época" Estadio Deportivo · hace 5 h
- Dani Carvajal ficha por el Getafe hasta 2027: llega gratis del Real Madrid y podría debutar ante el Rayo Vallecano El Diario de Madrid · hace 5 h
- “Tengo la espina del Mundial; salté de alegría, pero se me cayó alguna lagrimilla” Diario AS · hace 5 h
- Dani Carvajal explica lo "difícil" que fue su salida de Real Madrid ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿A qué equipo se va Dani Carvajal?
Ficha por el Getafe hasta 2027, llegando gratis tras acabar contrato con el Real Madrid.
¿Qué dice sobre su futuro como entrenador?
Aspira a ser entrenador y se abre a volver al Real Madrid en esa faceta.
¿Qué opina de Lamine Yamal?
Le rinde elogios y lanza un pronóstico: "Está llamado a marcar época".
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