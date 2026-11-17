El lateral derecho confirma que su marcha del Real Madrid fue "difícil" y anuncia su fichaje por el Getafe hasta 2027, donde podría debutar ante el Rayo Vallecano. La operación se cierra sin coste de traspaso tras finalizar su contrato con el club blanco.

OkDiario recoge sus aspiraciones de entrenar y su disposición a volver al Madrid en el futuro, mientras Estadio Deportivo destaca sus elogios a Lamine Yamal, a quien considera "llamado a marcar época". Diario AS y ESPN Deportes completan el relato con sus reflexiones sobre la espina del Mundial y los entresijos de su despedida.

Queda por ver cómo encaja en el esquema del Getafe y si su transición al banquillo se acelera tras colgar las botas.