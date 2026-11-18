El Manchester United se enfrenta a la pérdida del joven talento JJ Gabriel, apodado 'Kid Messi', quien se despide del club inglés y ya ha estado en las instalaciones de Valdebebas tras un pulso ganado por el Real Madrid al Barcelona. La situación ha escalado debido a que la entidad británica advierte que iniciará acciones legales en caso de confirmarse que el jugador fue contactado de forma ilegal por el club madridista.

La cobertura de medios como ESPN Deportes, El Periódico, MARCA, Diario AS y Sports Illustrated detalla los movimientos recientes en torno a esta incorporación y repasa antecedentes de futbolistas que previamente cambiaron Old Trafford por el Santiago Bernabéu. Mientras los reportes apuntan a que el fichaje está cerrado, el alcance exacto de la investigación interna del Manchester United y la respuesta oficial de los clubes implicados siguen sujetos a la evolución de los acontecimientos.

Por ahora, las informaciones disponibles se limitan a constatar la salida del futbolista y la advertencia legal del club de Mánchester, sin que los reportes actuales especifiquen los detalles concretos sobre los posibles contactos previos ni los plazos formales para el inicio de dichas medidas jurídicas.