Un misil impacta un edificio de varios pisos de Aramco en el distrito financiero de Riad, según testigos

Un misil impacta un edificio de Saudi Aramco en Riad mientras los rebeldes hutíes reivindican los ataques.

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🇪🇸 Espanol 8 nov, 14:09 UTC 🇫🇷 Frances 8 nov, 07:05 UTC · TF1 Info 🇬🇧 Ingles 8 nov, 09:56 UTC · CNBC

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