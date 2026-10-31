Los hutíes atacaron el palacio presidencial de Adén y lanzaron una ofensiva contra Arabia Saudita

Paralelamente, el movimiento Ansar Allah se atribuyó un ataque dirigido contra la refinería de petróleo más grande de Arabia Saudí. En respuesta a la ofensiva, la coalición liderada por Arabia Saudita informó sobre la interceptación de un misil hutí.

Asimismo, la cobertura de San Antonio Express-News indicó que Arabia Saudí señaló haber interceptado un dron cerca de La Meca. Actualmente, la situación comprende tanto los impactos en Adén como las intercepciones de proyectiles reportadas por la coalición y las autoridades saudíes, sin que la cobertura actual detalle cifras de víctimas o daños totales más allá de los objetivos mencionados.