Claudio Bravo sobre el 7-0 vs México: 'nos pedían bajar el acelerador'

Una goleada de 7-0 a favor de Chile contra México marcó un hito hace una década, evento que hoy vuelve a la conversación pública. Claudio Bravo señaló, según ESPN Deportes, que durante aquel encuentro pidieron al equipo chileno bajar el acelerador.

Tras el impacto inmediato, el tiempo ha transformado las trayectorias de los involucrados. Infobae analiza cómo cambió la vida de los futbolistas mexicanos que vivieron esa noche, mientras que AS México identifica quiénes de aquellos jugadores siguen activos diez años después.

En la actualidad, la narrativa se divide entre el recuerdo del trauma deportivo y el estado presente de los equipos. Mientras Andrés Guardado y Rafa Márquez enfrentan los fantasmas de aquel resultado según record.com.mx, Sports Illustrated examina el declive posterior de la selección de Chile.