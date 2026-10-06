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Claudio Bravo sobre el 7-0 vs México: 'nos pedían bajar el acelerador'

Claudio Bravo revela que Chile recibió peticiones de reducir la intensidad durante la histórica goleada 7-0 contra México hace diez años.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Claudio Bravo sobre el 7-0 vs México: 'nos pedían bajar el acelerador'
  • Punto central: Claudio Bravo revela que Chile recibió peticiones de reducir la intensidad durante la histórica goleada 7-0 contra México hace diez años.
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El resumen

Una goleada de 7-0 a favor de Chile contra México marcó un hito hace una década, evento que hoy vuelve a la conversación pública. Claudio Bravo señaló, según ESPN Deportes, que durante aquel encuentro pidieron al equipo chileno bajar el acelerador.

Tras el impacto inmediato, el tiempo ha transformado las trayectorias de los involucrados. Infobae analiza cómo cambió la vida de los futbolistas mexicanos que vivieron esa noche, mientras que AS México identifica quiénes de aquellos jugadores siguen activos diez años después.

En la actualidad, la narrativa se divide entre el recuerdo del trauma deportivo y el estado presente de los equipos. Mientras Andrés Guardado y Rafa Márquez enfrentan los fantasmas de aquel resultado según record.com.mx, Sports Illustrated examina el declive posterior de la selección de Chile.

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Respuestas rápidas

¿Qué reveló Claudio Bravo sobre el partido?

Afirmó que during el encuentro donde Chile venció 7-0 a México, pidieron que bajaran el acelerador.

¿Cuál es el enfoque sobre los jugadores mexicanos?

La cobertura de AS México e Infobae se centra en quiénes siguen activos y cómo cambió la vida de quienes sufrieron el resultado.

¿Qué se menciona sobre la selección de Chile?

Sports Illustrated analiza la situación de declive que ha atravesado la selección chilena tras aquel resultado.

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