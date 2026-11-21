Militares salvadoreños resultan afectados tras una detonación de explosivos en Haití, un suceso que involucra a miembros de las fuerzas de seguridad desplegadas en territorio haitiano. La cobertura informativa muestra variaciones en las cifras oficiales y de los medios sobre el número total de fallecidos, registrándose menciones de dos y tres soldados muertos, así como heridos que recibían atención médica en hospitales de la República Dominicana.

La Embajada de Estados Unidos ha expresado sus condolencias por los decesos, mientras que la llegada de aeronaves salvadoreñas a Jimaní forma parte de la logística en la zona. La información disponible no especifica los detalles operacionales exactos que motivaron la manipulación del explosivo ni el estado actual de los demás afectados.