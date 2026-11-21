Dos militares salvadoreños mueren en Haití mientras manipulaban explosivos
Militares salvadoreños mueren en Haití durante la manipulación de material explosivo.
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El resumen
Militares salvadoreños resultan afectados tras una detonación de explosivos en Haití, un suceso que involucra a miembros de las fuerzas de seguridad desplegadas en territorio haitiano. La cobertura informativa muestra variaciones en las cifras oficiales y de los medios sobre el número total de fallecidos, registrándose menciones de dos y tres soldados muertos, así como heridos que recibían atención médica en hospitales de la República Dominicana.
La Embajada de Estados Unidos ha expresado sus condolencias por los decesos, mientras que la llegada de aeronaves salvadoreñas a Jimaní forma parte de la logística en la zona. La información disponible no especifica los detalles operacionales exactos que motivaron la manipulación del explosivo ni el estado actual de los demás afectados.
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Cobertura (10)
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- Tres soldados salvadoreños mueren en un incidente con explosivos en Haití BBC Mundo · hace 6 h
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- Tres aeronaves salvadoreñas aterrizan en Jimaní La Lupa del Sur · hace 14 h
- Dos militares salvadoreños mueren en Haití mientras manipulaban explosivos DW.com · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Dónde ocurrió el incidente con los militares?
El suceso tuvo lugar en Haití.
¿Qué nacionalidad tenían los soldados afectados?
Eran militares procedentes de El Salvador.
¿Qué otras naciones o entidades han reaccionado?
La Embajada de Estados Unidos expresó sus condolencias por las muertes registradas.
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