Salvadoreños y la comunidad de la UCA recordaron a los jesuitas masacrados en 1989, exigiendo justicia en una conmemoración que también se convirtió en esperanza, según informan Yahoo, La Prensa Gráfica y Diario Co Latino. Posteriormente, coberturas como la de elsalvador.com añadieron un recorrido por las pertenencias de los mártires de la UCA, desde el pasaporte de Ellacuría hasta el Jardín de las Rosas.

Mientras Infobae señala que se trata de un crimen sin resolución judicial a 37 años de ocurrido, la cobertura no detalla avances oficiales en los procesos legales ni menciona posturas de las autoridades al respecto.