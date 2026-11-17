Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial
A treinta y siete años de la masacre de los jesuitas en El Salvador, la falta de resolución judicial contrasta con el persistente reclamo de justicia y memoria.
- Clave informativa: Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial
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El resumen
Salvadoreños y la comunidad de la UCA recordaron a los jesuitas masacrados en 1989, exigiendo justicia en una conmemoración que también se convirtió en esperanza, según informan Yahoo, La Prensa Gráfica y Diario Co Latino. Posteriormente, coberturas como la de elsalvador.com añadieron un recorrido por las pertenencias de los mártires de la UCA, desde el pasaporte de Ellacuría hasta el Jardín de las Rosas.
Mientras Infobae señala que se trata de un crimen sin resolución judicial a 37 años de ocurrido, la cobertura no detalla avances oficiales en los procesos legales ni menciona posturas de las autoridades al respecto.
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Cobertura (5)
- Salvadoreños recuerdan a los jesuitas masacrados en 1989 y exigen justicia Yahoo · hace 1 d
- Comunidad de la UCA recuerda a los jesuitas masacrados en 1989 La Prensa Gráfica · hace 1 d
- Conmemoración de la Masacre de Jesuitas se convierte en esperanza Diario Co Latino · hace 1 d
- Del pasaporte de Ellacuría al Jardín de las Rosas, las pertenencias de los Mártires de la UCA elsalvador.com · hace 1 d
- Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial Infobae · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué se conmemora en El Salvador según los medios?
Se recuerda a los jesuitas masacrados en el año 1989.
¿Qué elementos personales fueron destacados en la cobertura?
Medios como elsalvador.com mencionaron pertenencias como el pasaporte de Ellacuría y el Jardín de las Rosas.
¿Cuál es la situación judicial actual del caso según la cobertura?
La cobertura señala que se trata de un crimen que permanece sin resolución judicial.
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